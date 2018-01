ASCOLTI TV 11 gennaio 2018 | “Don Matteo 11” torna e trionfa con 7 | 6 milioni di spettatori

ASCOLTI tv giovedì 11 gennaio 2018 : Don Matteo torna su Rai 1 con 31 - 6% - Michele Santoro torna su Rai3 e vince la sfida dei talk : Don Matteo rimane sempre nel cuore degli italiani: torna con l'undicesima serie e porta a casa oltre sette milioni e mezzo di spettatori su Rai1. Per la precisione sono stati 7 milioni 632 mila, con uno share del 31.6% i telespettatori medi che hanno seguito nella prima serata di ieri, i primi due appuntamenti con la nuova stagione della fiction interpretata da Terence Hill, Don Matteo 11.Bene anche il ritorno di Michele Santoro su Rai3 con M, ...

ASCOLTI TV | Giovedì 11 gennaio 2018. Il ritorno di Don Matteo sbanca con il 31.6%. San Andreas 12% - flop Le Spose di Costantino (3.6%). Santoro non va oltre il 4.9% : Don Matteo 11 Su Rai1 la prima puntata di Don Matteo 11 ha conquistato 7.632.000 spettatori pari al 31.6% di share (qui i dati auditel dell’esordio della decima stagione). Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video 2.762.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Le Spose di Costantino ha interessato 928.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 Chiedimi se sono Felice ha intrattenuto 1.337.000 spettatori (5.3%). Su ...

ASCOLTI TV | Mercoledì 10 gennaio 2018. Meraviglie al 23.3% - Sacrificio d’Amore saluta con il 9.4% : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 5.682.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 2.194.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Spy ha interessato 1.399.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Batman Vs Superman: Dawn of Justice ha intrattenuto 1.734.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti ...

ASCOLTI TV | Martedì 9 gennaio 2018. Romanzo Famigliare 21.8% - Andiamo a Quel Paese 15.9%. Stasera Tutto è Possibile parte dall’8.7% : Romanzo Famigliare Su Rai1 la seconda puntata di Romanzo Famigliare ha conquistato .000 spettatori pari al 5.434% di share. Su Canale 5 la commedia, con Ficarra e Picone, Andiamo a Quel Paese ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 l’esordio della terza stagione di Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari all’8.7% di share (qui gli Ascolti della prima puntata del 2016). Su ...

ASCOLTI TV | Lunedì 8 gennaio 2018. In 6 - 2 mln per Quo Vado (25%) - bene anche Romanzo Famigliare (22.2%) : Quo Vado Su Rai1 l’esordio della fiction Romanzo Famigliare ha conquistato 5.637.000 spettatori pari al 22.2% di share (nel dettaglio primo episodio: 5.924.000 – 21.8%; secondo episodio: 5.279.000 – 22.8%). Su Canale 5 il film in prima visione Quo Vado? – in onda dalle 21.43 alle 23.23 – ha raccolto davanti al video 6.259.000 spettatori pari al 25% di share. Su Rai2 Voyager ha interessato 1.708.000 spettatori pari al 7.1% ...