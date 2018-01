Arabia Saudita | inaugurato il salone dell' auto per sole donne

Arabia Saudita - Uber cerca autisti donne. Da giugno 2018 potranno guidare : Dopo le recenti aperture in Arabia Saudita, che hanno significato la concessione della licenza di guida anche al gentil sesso, e i conseguenti tentativi di “resistenza”, comincia a muoversi qualcosa anche a livello di business. All’annuncio, fatto in settembre, che anche le signore di quel paese potranno mettersi al volante fa infatti riscontro in questo periodo la ricerca specifica di autisti donne da parte di un colosso come ...

In Arabia Saudita i principi saranno giudicati per lo sciopero al palazzo - : Le autorità stanno anche cercando di ridurre la dipendenza dell'economia dal reddito da esportazioni di petrolio. La spesa pubblica è in calo e c'è la cancellazione di alcuni sussidi governativi. I ...

Petrolio - nel 2019 gli Usa ne produrranno più di Arabia Saudita e Russia : La quotazione del Petrolio ha superato i 63 dollari al barile, il picco massimo dalla fine del 2014 alla borsa di New York. Come si spiega questo dato? A incidere è il rapporto mensile elaborato dall’Energy information administration (Eia) americana, che stima un sensibile aumento dei consumi di greggio e altri carburanti liquidi: + 2,4% al giorno per il 2018 e +2% nel 2019. Questo nonostante una domanda che è stata piatta negli ultimi ...

Infermiere maltrattano neonato in un ospedale dell’Arabia Saudita [VIDEO] : Un video postato sui social media di 3 Infermiere nel reparto maternità di un ospedale di Taif, in Arabia Saudita, che maltrattano un bambino giocando con la sua testa ha portato al loro licenziamento e alla revoca delle loro licenze professionali. Le tre Infermiere inizialmente erano state sospese mentre venivano condotte le indagini. Poche ore fa, il Ministero della Salute ha annunciato che le Infermiere sono state licenziate. Ora per loro ...

Arabia Saudita-Iran - cosa unisce i due acerrimi nemici del Golfo : I due acerrimi nemici hanno molto più in comune di quanto vogliano mostrare al mondo. Entrambi ambiscono da tempo a divenire la potenza regionale del Golfo Persico, sulle cui sponde opposte si affacciano. Ed entrambi puntano a isolare il rivale. Che si

Nuovi arresti in Arabia Saudita tra i dissidenti della casa reale : In un altro colpo di mano, altri undici principi della casa reale Saudita sono stati arrestati per avere osato criticare le autorità, in quello che il Wall Street Journal definisce 'l'ultima ...

Il procuratore generale dell'Iran : sostengono le proteste USA - Israele e Arabia Saudita - : Secondo Montazeri ha architettato il piano per i disordini in Iran Michael D'Andrea, che in precedenza ha diretto il dipartimento della CIA per combattere il terrorismo. "Per creare disordini in Iran ...

Perché l'Arabia Saudita ha deciso di raddoppiare il prezzo della benzina : Proprio per migliorare i conti pubblici e per rendere l'economia meno dipendente dalle oscillazioni del petrolio, Riad ha introdotto l'Iva al 5% . Una vera e propria rivoluzione portata avanti dalla ...

Arriva Iva negli Emirati e Arabia Saudita - primi Golfo : Una svolta storica e necessaria per tentare di rimpolpare le casse dei due paesi del Golfo e rilanciare l'economia provata dal crollo dei prezzi del petrolio. L'imposta al 5%, riporta la Bbc, da oggi ...

Amazon potrebbe sbarcare presto in Arabia Saudita : Negli ultimi anni, il governo Saudita ha alleggerito sempre di più la regolamentazione del mercato , in modo da cercare di rendere la propria economia non esclusivamente dipendente dal petrolio. Uno ...

Svolta in Arabia Saudita ed Emirati Arabi : debutta l'Iva : MILANO - Rimpolpare il bilancio pubblico e tagliare almeno in parte la dipendenza dal petrolio, in tempi di prezzi bassi (seppur recentemente in ripresa) e senza nuove risalite all'orizzonte per il ...

