Anziani in pronto soccorso | dagli USA un programma per ridurre i ricoveri | assistendoli

Influenza - +20% di Anziani al Pronto soccorso : è emergenza polmoniti : Dopo i bambini, e’ ora ‘emergenza anziani’ nei Pronto soccorso (Ps) italiani a causa dell’Influenza: “I Ps stanno esplodendo e dal 31 dicembre stimiamo un aumento del 15-20% degli accessi anche per gli adulti e soprattutto per gli over-65, con un aumento notevole dei casi di polmonite tra gli anziani come complicanza della sindrome Influenzale”. E’ il quadro dell’emergenza in atto tracciato dal ...