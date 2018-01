ANTONIO CONTE Tragedia sfiorata | auto colpita da vetrata Mourinho non chiude la

ANTONIO CONTE prossimo CT dell’Italia? Rottura con il Chelsea - il sogno Nazionale è vivo. Si aspettano le elezioni : Antonio Conte sarebbe pronto per lasciare la panchina del Chelsea. Gli intrighi di mercato sembrano portare a questo esito, il tecnico pugliese dovrebbe lasciare Stamford Bridge a fine stagione dopo aver conquistato la Premier League nel 2017. Questa stagione non si sta rivelando particolarmente esaltante in campionato ma c’è ancora il sogno Champions League dopo il secondo posto nel girone alle spalle della Roma. Qualcosa sembra essersi ...

ANTONIO Conte/ Tragedia sfiorata : auto colpita da vetrata. Al Milan per la ricostruzione? : Antonio Conte, Tragedia sfiorata: auto colpita da vetrata. In conferenza stampa getta ombre sul futuro: “Allegri al Chelsea? Tutto è possibile”. Le ultime notizie sull'allenatore(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 20:38:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN/ News - torna a circolare il nome di ANTONIO CONTE per il futuro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro del club meneghino, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della società gigliata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:48:00 GMT)

INFORTUNIO COUTINHO/ News - presentato dal Barcellona ma lesionato : ANTONIO CONTE sorride : INFORTUNIO COUTINHO News: il nuovo acquisto del Barcellona è stato presentato al Camp Nou ma si trascina una lesione muscolare che potrebbe fermarlo per tutto il mese di gennaio(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 18:34:00 GMT)

YOUTUBE ANTONIO CONTE : 'Mourinho soffre di demenza senile' : LONDRA Show di Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico italiano ha attaccato sia Mourinho che Wenger, suoi rivali per la conquista del titolo in Premier League. Prima ha risposto a Mourinho che ...

Chelsea - ANTONIO CONTE : "Basta voci sul mio futuro. Merito rispetto" : Antonio Conte vince ma si infuria per i continui gossip sul suo futuro: ' Ogni giorno ci sono voci, ma non è giusto perché penso di meritare un po' di rispetto per quello che ho fatto la scorsa ...

Milan - Sky rivela : 'Retroscena Conte : con il sì di ANTONIO...' : Secondo Sky Sport , c'è un retroscena che porta Antonio Conte ad essere il preferito di Fassone e Mirabelli per il Milan del futuro. Il motivo è legato a mesi fa: oltre ai contatti recenti, a giugno scorso ...

Carlo Ancelotti “rifiuta” l’Italia - parte l’assalto ad ANTONIO Conte? Il Condottiero per la rinascita della Nazionale : Nessuno sembra volere la panchina bollente dell’Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La nostra Nazionale è fuori dalla rassegna iridata come non succedeva da 60 anni e ricoprire il ruolo di CT nel momento più critico della nostra storia sembra essere una sfida davvero ardua per chiunque. Carlo Tavecchio puntava praticamente tutto su Carlo Ancelotti, ex allenatore di Bayern Monaco, Real Madrid e Milan, attualmente ...

ANTONIO CONTE sulla panchina del Milan già prima di Natale? Cosa c'è di vero : Antonio Conte sulla panchina del Milan. Subito, senza neanche aspettare la fine del campionato. Quella che sembra una voce di calciomercato, già sentita più volte negli ultimi mesi come un'opzione per il 2018, sta prendendo sempre più corpo tra gli addetti ai lavori e sempre più spazio sui tabloid. Una suggestione rilanciata anche dal giornalista ...

