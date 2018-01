Annunciato il Dark Souls Trilogy Box Set | un cofanetto da sogno per ogni fan della serie

: Un cofanetto dedicato a #DarkSouls incredibile ma arriverà mai da noi? #DarkSoulsTrilogyBoxSet - Eurogamer_it : Un cofanetto dedicato a #DarkSouls incredibile ma arriverà mai da noi? #DarkSoulsTrilogyBoxSet - Giu_8 : RT @Everyeye: Dark Souls Trilogy: annunciato un box set da collezione a tiratura limitata - MAXI_titano : RT @Everyeye: Dark Souls Trilogy: annunciato un box set da collezione a tiratura limitata - N36volpe1973 : Un Ottima Notizia Dark Souls Remastered annunciato anche per PS4, Xbox One e PC - Uscita 24 Maggio 2018… - trendinaliaIT : ?? Annunciato Dark Souls Remastered: uscirà a maggio -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 12 gennaio 2018) La giornata di ieri si è rivelata piuttosto importante per il franchise di. L'annuncio diRemastered con l'arrivoanche su Switch ha inevitabilmente incuriosito i fan ma a quanto pare c'è spazio anche per un altro annuncio davvero notevole, anche se limitato per diverse ragioni.Nella giornata di ieri è statoilBox Set, un'edizione da collezione che raggruppa i tre, tutti i DLC, le colonne sonore, dei reggilibri in tema, dieci stampe di concept art con tanto di una cornice e tre libretti che contengono immagini e descrizioni dioggettodi. Si tratta di unche agli occhi dei fan più sfegatati non può passare inosservato ma non mancano alcune brutte notizie.L'annuncio, come sottolineato da IGN, riguarda almeno per il momento esclusivamente PS4 e soprattutto il solo mercato ...