Andrea Pirlo | il giorno tristissimo | è morto l' uomo che lo ha scoperto

Andrea Pirlo : 'Potevo andare al Barcellona. Ecco quando - e perché non è successo' : Juve, Pirlo: "Ecco perché ha avuto ragione ancora Allegri" Guarda tutti i video "Pjanic il mio erede" L'ex giocatore, campione del Mondo nel 2006, individua poi il suo erede nella formazione ...

Fifa 18 : Sfida Creazione Rosa Andrea Pirlo “Fine di un’era” : Come accaduto lo scorso anno con Totti, Gerrard, Lampard, Kuyt, Lahm e Xabi Alonso EA Sports ha deciso di attivare una speciale Sfida Creazione Rosa dedicata ad un calciatore che ha annunciato l’addio all’attività agonistica: si tratta naturalmente dell’ex centrocampista della nazionale italiana, oltre che di Juventus, Milan, Inter (solo per citare alcuni dei club […] L'articolo Fifa 18: Sfida Creazione Rosa Andrea Pirlo ...

Andrea PIRLO/ Il meme 'Pirlo is not impressed' (Panariello sotto l'albero) : A poco più di un mese dal suo ritiro dai campi di calcio, ANDREA PIRLO saluterà il suo pubblico nell'appuntamento conclusivo di "Panariello sotto l'albero".(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 23:14:00 GMT)

PANARIELLO SOTTO L'ALBERO 2017/ Ospiti seconda puntata : Gianna Nannini e Andrea Pirlo (22 dicembre) : Questa sera, venerdì 22 dicembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima serata dello show "PANARIELLO SOTTO L'ALBERO", in diretta dal Modigliani Forum di Livorno.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 09:44:00 GMT)

Andrea Pirlo/ A New york il "Pirlo Day" : "Non potrei essere più grato e felice" (Panariello sotto l'albero) : A poco più di un mese dal suo ritiro dai campi di calcio, Andrea Pirlo saluterà il suo pubblico nell'appuntamento conclusivo di "Panariello sotto l'albero".(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 05:18:00 GMT)

Panariello sotto l’albero - ospiti Zucchero e Andrea Pirlo : Panariello sotto l’albero è pronto a regalare al pubblico di Rai 1 con due serate evento con grandi ospiti italiani ed internazionali Conto alla rovescia per Panariello sotto l’albero! Pochi giorni alla messa in onda dello show evento di Giorgio Panariello dal Modigliani Forum di Livorno e trasmesso in contemporanea su Rai 1. Panariello sotto l’albero ospiti Zucchero ed Andrea Pirlo Cresce l’attesa per ...

Panariello Sotto l’Albero : tra gli ospiti anche Zucchero e Andrea Pirlo : Zucchero Sotto l’albero di Giorgio Panariello arrivano due ‘regali’ sicuramente graditi al pubblico di Rai 1. DavideMaggio.it vi anticipa che allo show natalizio Panariello Sotto l’Albero, in onda giovedì 21 e venerdì 22 dicembre 2017, prenderanno parte due pezzi da 90 della musica e dello sport: Zucchero e Andrea Pirlo. Panariello Sotto l’Albero: gli ospiti di giovedì 21 e venerdì 22 dicembre 2017 Dopo il successo ...

Andrea Pirlo si ritira : il talento risorto 3 volte : E anche Andrea Pirlo si ritira, all’età di 38 anni. Nato in provincia di Brescia, a Flero, il 19 maggio 1979, Pirlo è stato senza dubbio uno dei centrocampisti più talentuosi della storia del calcio mondiale. Ha concluso la sua gloriosa carriera nel New York City. Facendo come tanti campioni che, come gli elefanti si avviano da soli al cimitero consapevoli che la loro fine sia vicina, vanno a giocare in altri Paesi considerati di seconda o terza ...

Andrea Pirlo attacca l'Italia e Giampiero Ventura : 'Effetto San Siro? Mai visto un tifoso segnare' : ... 'Sembrava una squadra impaurita che stava giocando per lo 0-0' dice il regista campione del mondo, 'in ambito europeo non basta: adesso ci sarà da soffrire perché, quando devi recuperare, non è mai ...

Svezia-Italia - su Sky Sport 24 ci sarà Andrea Pirlo nel pre e post partita : In occasione di queste due sfide, un ampio pre e post partita andrà in onda in diretta su Sky Sport24 HD (oltre che Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD), con la conduzione in studio di Anna Billò , ...

#GrazieMaestro : Andrea Pirlo - l'artista del pallone : Chiude la carriera un grande del calcio italiano, regista della nazionale campione del mondo nel 2006. La stampa Usa (ha terminato la carriera nel New Yor City): 'Ci mancherai, Maestro'

Gattuso racconta Andrea Pirlo : “mi aveva convinto a cambiare mestiere” : Gennaro Gattuso è uno dei calciatori che conosce meglio Andrea Pirlo. Al suo fianco ha passato anni incredibili al Milan e con la maglia della Nazionale italiana, vincendo un Mondiale, scudetti e due Champions League. Insomma, un uomo che può permettersi di raccontare tante sfaccettature del ‘Maestro’ Pirlo, ed oggi lo ha fatto ai microfoni di ‘Radio 24’ per il programma ‘Tutti convocati’. L’esordio è ...

Gattuso elogia Pirlo : "Può fare l'allenatore. Andrea fuori dal campo? Un figlio di..." : Andrea Pirlo ha deciso di dire addio al calcio giocato. Uno dei calciatori più talentuosi e forti della storia del calcio italiano ha appeso gli scarpini al chiodo all'età di 38 anni. Nella sua lunga ...

Gattuso elogia Pirlo : Può fare l'allenatore. Andrea fuori dal campo? Un figlio di... : Andrea Pirlo ha deciso di dire addio al calcio giocato. Uno dei calciatori più talentuosi e forti della storia del calcio italiano ha appeso gli scarpini al chiodo all'età di 38 anni. Nella sua lunga carriera il fuoriclasse bresciano ha vinto tutto sia con i club, Milan e Juventus, che in nazionale dove si è laureato campione del Mondo, da protagonista, con l'Italia di Marcello Lippi in Germania nel 2006. Pirlo ha giocato la maggior ...