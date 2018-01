: Anas, da 15/1 spostamento fiume Nera - thexeon : Anas, da 15/1 spostamento fiume Nera - AnsaMarche : Anas, da 15/1 spostamento fiume Nera - In alveo definitivo nell'ambito dei lavori ex SS Valnerina - AnsaMarche : Anas, da 15/1 spostamento fiume Nera. In alveo definitivo nell'ambito dei lavori ex SS Valnerina - MarcheBT : Anas, da 15/1 spostamento fiume Nera -

Leggi la notizia su ansa

(Di venerdì 12 gennaio 2018) VISO (MACERATA), 12 GEN - Prenderanno il via il 15 gennaio le operazioni per lodelnell'alveo definitivo, nell'ambito dei lavori per la ricostruzione della ex Strada Statale ...