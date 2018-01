Altro che sacchetti al supermercato | tra poco arriverà la nuova tassa europea

Auto blu e meno divieti - Bonaccini ha l’autista-agente come il premier. M5s : “Altro che risparmi”. Il Pd : “Propaganda” : Auto blu con lampeggianti e meno divieti rispetto a quelli imposti dal codice della strada, limiti di velocità e semafori rossi compresi. È polemica in Emilia-Romagna sul fatto che da agosto del 2016 il presidente della Regione Stefano Bonaccini, ha ottenuto la classificazione di “agente di pubblica sicurezza” per gli autisti che si mettono alla guida delle Auto blu sulle quali viaggia. A segnalarlo la consigliera regionale del ...

Giaccherini dice addio al Napoli. 'Andrà Altrove' : Lo ha detto a Premium Sport il procuratore di Emanuele Giaccherini Furio Valcareggi. 'Con il pieno accordo di Giuntoli, Sarri e De …

Altro che università gratis - si dovrebbe intervenire alla scuola dell’obbligo : La contraddizione in termini, contenuta nell’idea di aiutare i meno abbienti fiscalizzando l’onere di un servizio usato prevalentemente dai ricchi, come l’accesso all’università, che oggi è parzialmente a carico degli studenti, potrebbe essere tranquillamente liquidata come propaganda elettorale, seppure un po’ zoppicante sotto il profilo della logica. Val la pena tuttavia provare a fare qualche ragionamento meno superficiale in tema di ...

Moto2 - Altro che fallimento! Il Forward Racing Team rilancia con passione ed entusiasmo per un 2018 di grandi ambizioni : Giovanni Cuzari tra precisazioni e smentite: nessun fallimento in vista per il Forward Racing Team, il 1° febbraio la presentazione in grande stile a Milano con la madrina Irene Pivetti credits ...

Enormi NEVICATE anche dall'Altro versante delle Alpi : Le Alpi stanno affrontando una stagione invernale eccezionale. La cronaca nostrana ci riporta NEVICATE epocali, peraltro ampiamente attese. Ma le condizioni meteo climatiche eccezionali stanno coinvolgendo anche i versanti esteri, in particolare Francia e Svizzera. ...

Altro che gennaio - a Roma e Palermo 20 e 24 gradi : 'Temperature più alte degli ultimi 40 anni' : Roma e Palermo hanno registrato ieri temperature massime di 19,6 e 24,1 gradi, che rappresentano i valori più elevati degli ultimi 40 anni . Lo rende noto il Centro Epson Meteo, precisando che le ...

Università pubblica gratuita : Altro che irrealizzabile - in Europa è già realtà : Abolire le tasse universitarie per tutti: si può? La proposta avanzata dal presidente del Senato e candidato premier di...

Golden Globes 2018 - nessun premio ma l’industria cinematografica ne esce sicuramente vincitrice. Altro che Checco Zalone : Anche dalle sconfitte si può imparare qualcosa. Luca Guadagnino, Paolo Virzì, Paolo Sorrentino non vincono nessun Golden Globes, ma il carrozzone dell’industria cinematografica e produttiva dell’audiovisivo italiano (sempre che ce ne sia ancora una) ne esce sicuramente vincitrice. Comunque la pensiate a livello critico, Call me by your name, Ella&John/The Leisure Seeker, e The Young Pope, si sono intrufolati nell’elite progressista di ...

Andrè Silva - che vergogna! Il Milan festeggia - lui si isola e scappa nello spogliatoio. Altro che gruppo… VIDEO : Un VIDEO inchioda Andrè Silva: comportamento vergognoso quello dell'attaccane del Milan dopo il successo contro il Crotone Andrè Silva, Milan LaPresse/Spada Il suo momento arriverà, i dirigenti del ...

Lazio - Altro che saldi : i tuoi big valgono sei volte tanto : Luis Alberto sta rinnovando con la Lazio, Milinkovic è legato alla società biancoceleste da un patto d'acciaio (altro rinnovo appena firmato) ma ha gli occhi del mondo addosso. Tutti lo vogliono, ...

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Scuola : Anief - “Befana amara per i docenti - Altro che aumenti” (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 8 gennaio 2018: Rinnovo Scuola, Anief critica Miur e Pa, "befana amara per i docenti, altro che aumenti stipendiali"(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 02:09:00 GMT)

Pirlo su Coutinho : 'Altro che prezzo folle : se costa...' : 'Altro che prezzo folle...'. Andrea Pirlo , dagli studi di Sky Sport , ha detto la sua sul trasferimento di Philippe Coutinho al Barcellona per 160 milioni di euro: 'Il prezzo di Coutinho ci sta con i prezzi di adesso. Se Van Dijk vale 80 milioni lui costa il ...

La Carmen che non muore. «Altro che politically correct» : Il sipario non si è ancora alzato. Ma fa già discutere la Carmen che andrà in scena dal 7 gennaio al Teatro del Maggio di Firenze. Perché lei, Carmen, la zingara più bella, intelligente e affascinante protagonista del capolavoro di Bizet, stavolta non muore. E sulle note finali dell’ultimo atto sfila la pistola a Don José, l’uomo che l’ha amata e al contempo riempita di botte, e lo uccide nell’estremo tentativo di ...

Irene Ferri/ “Molestie? Più che Altro ho ricevuto proposte di fidanzamento!” : Irene Ferri tra le protagoniste di Immaturi - La Serie: l'attrice, intervistata da Io Donna, ha parlato del suo lavoro e del caso molestie nel mondo del cinema(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:31:00 GMT)