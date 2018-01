Alle Regionali in Lazio i 5 Stelle possono battere Zingaretti

Matteo Renzi : 'Liberi e Uguali non mia ama - ma ok Alle intese regionali' : Il segretario del Pd a Radio Anch'io: 'Che l'ex premier abbia dei problemi con me è abbastanza chiaro' D'Alema avrebbe detto che la sua missione in politica è 'far fuori' Renzi? 'Non so se D'Alema l'abbia detto dice Matteo Renzi a Radio Anch'io -. Certo in Italia non c'è uno che si potrebbe definire stupito se questa frase fosse vera. Con massimo ...

Matteo Renzi : "Liberi e Uguali non mia ama - ma ok Alle intese regionali" : D'Alema avrebbe detto che la sua missione in politica è "far fuori" Renzi? "Non so se D'Alema l'abbia detto - dice Matteo Renzi a Radio Anch'io -. Certo in Italia non c'è uno che si potrebbe definire stupito se questa frase fosse vera. Con massimo rispetto per il presidente D'Alema, che lui abbia dei problemi con me è abbastanza chiaro".Il segretario del Pd prosegue: "Sul nazionale non c'è l'accordo. Lombardia e Lazio ...

Regionali - oggi LeU decide le Alleanze : Nel Lazio sembra vicino un accordo sulla candidatura di Zingaretti, mentre in Lombardia a pesare sono alcuni veti su Giorgio Gori.

Liberi e Uguali si spacca sull'Alleanza col Pd per le Regionali - : Saranno le assemblee dei movimenti di Lazio e Lombardia, in programma per oggi, a decidere sull'accordo a sinistra per le elezioni nelle due regioni. Un accordo su Zingaretti sembra vicino nel Lazio, ...

Giorgio Gori - chi è il candidato Pd Alle Regionali lombarde : Ricalcando la sua ascesa nel mondo della tv, ora Gori alza di nuovo la posta in gioco: dopo aver dichiarato a giugno 2017 di volersi candidare come governatore della Lombardia, a ottobre 2017 ottiene ...

Regionali e Alleanze - Liberi e Uguali si divide. Bersani apre al Pd - ma Sinistra Italiana non ci sta : Liberi e Uguali, la formazione guidata da Pietro Grasso si divide sul tema delle alleanze alle elezioni Regionali . Fa discutere la possibile intesa con il Pd in vista voto in Lombardia e Lazio. Ma se ...

Prodi e Veltroni a Pd e Leu : 'Uniti Alle regionali'. Grasso : 'art. 18 per tutti' : L'appello all'unità della sinistra dell'ex premier ed ex segretario, almeno per le regionali di Lazio e Lombardia: 'un delitto presentarsi divisi' il messaggio. Se ne parlerà martedì prossimo in ...

Regionali - prove di Alleanza Pd-Leu in Lazio e Lombardia - : Secondo Bersani, il partito sta lavorando per "trovare un'intesa" in vista del voto del 4 marzo. Ma, ammonisce, va evitata "un'ammucchiata". Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, aggiunge: "Con ...

ATTILIO FONTANA CANDIDATO UFFICIALE CENTRODESTRA/ Regionali Lombardia : Berlusconi - “con lui Alle Elezioni” : ATTILIO FONTANA è il CANDIDATO UFFICIALE del CENTRODESTRA per le prossime Elezioni Regionali Lombardia: Berlusconi, "il profilo giusto", intanto Maroni già "punzecchia"(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Renzi chiama Grasso : Alleati per le Regionali : Matteo Renzi prosegue le sue manovre a sinistra per allargare le alleanze in vista del voto del 4 marzo. Il segretario del Pd prova nuovamente ad aprire una trattativa con i fronte guidato da Pietro Grasso. Il leader di Liberi e Uguali ha aperto uno spiraglio per un'alleanza in Lomabrdia sul nome di Giorgio Gori. E così da Renzi, ai microfoni di Radio Capital, arriva una risposta su questo fronte: "Con Grasso ci stanno parlando ...

Chi sono i candidati Alle Regionali del Lazio : Il PD e il M5S hanno già deciso – Nicola ZIngaretti e Roberta Lombardi – mentre il centrodestra ha un problema: il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi The post Chi sono i candidati alle regionali del Lazio appeared first on Il Post.

Milano - Fontana candidato ufficiale della Lega Alle elezioni regionali : Attilio Fontana è ufficialmente il candidato della Lega alla presidenza della Regione Lombardia. Secondo quanto si apprende, il Consiglio nazionale della Lega lombarda, l'organo che riunisce tutti i ...

Regionali Lombardia - Brunetta (FI) : “Per il dopo-Maroni decideremo insieme agli Alleati - siamo quattro forze compatte” : “Voglio dire che per le Regionali decideremo insieme a tutti gli alleati così come accade su base nazionale e l’incontro di Arcore di ieri lo sta confermando. siamo quattro forze e marceremo compatte. Il quarto petalo? Mi pare che sia caduta ogni riserva da Salvini: è una forza che incarna la tradizione liberale e cattolica, ci serve e sono sicuro che avrà anche un buon riscontro in termini elettorali”. Così Renato Brunetta, ...

Maroni non si ricandida «per motivi personali» Alle Regionali in Lombardia. E poi lancia Fontana come sostituto : Il governatore ha spiegato durante una conferenza stampa le motivazioni che lo hanno spinto a ritirarsi dalla corsa alle Regionali. E ai suoi assessori avrebbe confermato la candidatura dell’ex sindaco di Varese, Attilio Fontana. Salvini: sarebbe una buona scelta