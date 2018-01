Al via l' iter per la realizzazione del Palasport di Seravezza

DropBox avvia l'iter per quotazione. Vale 10 miliardi : MILANO - DropBox, il servizio di cloud valutato 10 miliardi di dollari, ha presentato i documenti per quotarsi in Borsa. La Ipo dovrebbe arrivare nella prima metà del 2018 e potrebbe essere la ...

Prosegue l'iter per la valorizzazione dell'ex Arsenale di Pavia : Milano, 11 gen. (askanews) La direzione regionale Lombardia dell'Agenzia del Demanio ha pubblicato l'avviso pubblico per individuare gli operatori da invitare alla procedura di affidamento dello ...

Milano. Al via l’iter per la fusione di Atm Servizi in Atm : E’ partito il percorso che porterà alla fusione di Atm Servizi in Atm. Nei giorni scorsi la Giunta Sala si è espressa positivamente sulla proposta di delibera di approvazione del progetto di fusione di Atm Servizi S.p.a. in Atm S.p.a.…Continua a leggere →

Viterbo. Fumo in uno stabile in via della Caserma : 23 persone in ospedale : Tantissima paura in un edificio nel quartiere Paradiso in via della Caserma, a Viterbo. Una nube di Fumo ha invaso la tromba delle scale e 15 appartamenti di un condominio. Ben 23 persone sono rimaste intossicate e trasportate in ospedale…Continua a leggere →

Sicilia : Armao - taglio contributi? Nessuna alternativa - iter già avviati' (2) : (AdnKronos) - "Era una procedura totalmente incardinata, strutturata, dimensionata sotto il profilo economico-finanziario dal precedente governo - puntualizza Armao -. Le commissioni avevano fatto un lavoro istruttorio sulla base dei parametri fissati dal Governo Crocetta. Se avessimo introdotto un

Sicilia : Armao - taglio contributi? Nessuna alternativa - iter già avviati' : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Non c'era alternativa se non quella di bloccare tutto. Da parte del Governo c'è l'impegno a cambiare completamente l'impostazione, a rivedere da quest'anno criteri e priorità. Soprattutto effettueremo controlli dettagliati e puntuali sulle singole istruttorie degli ent

Nott de Bisò 2018 : niente bottiglie di vetro - viabilità modificata e barriere antiterrorismo : Per garantire la sicurezza dei partecipanti alla prossima edizione dell'evento, il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi ha deciso di vietare la vendita in piazza del Popolo di tutte le bevande in ...

Campidoglio - recuperato edificio via Carpineto nel Municipio V. Prossimo anno scolastico ospiterà scuola ‘Guglielmo Massaia’ : L’edificio di proprietà capitolina di via Carpineto, attualmente inutilizzato, torna al servizio della collettività. Dal Prossimo anno scolastico ospiterà infatti gli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Guglielmo Massaia’, garantendo inoltre alle casse comunali un risparmio pari a circa 275 mila euro all’anno. A tanto, infatti, ammonta il fitto passivo a carico di Roma Capitale […] L'articolo Campidoglio, recuperato edificio ...

Primo santo “pellerossa” via all’iter per canonizzare Alce Nero : Da vescovi Usa ok a «processo» per il leggendario capo Sioux. Considerato il più influente leader indiano del XX secolo, in questa sua seconda vita Black Elk battezzò centinaia di Sioux, insegnando il catechismo e vivendo una vita umile

Alce Nero sarà santo. via all'iter per canonizzare il primo pellerossa : Alce Nero sarà santo: questo l'impegno dei vescovi americani che nella loro ultima conferenza a Baltimora hanno approvato l'avvio del processo che, in caso di conclusione favorevole, vedrà il leggendario capo Sioux innalzato agli onori degli altari: il primo guerriero "pellerossa" e uno dei pochi nord-americani. Alce Nero (Black Elk), che da bambino combatté a Little Big Horn contro il generale Custer, e che girò il ...

'L'antica questione dei trasporti nella provincia di Viterbo e la Ferrovia Civitavecchia-Orte' : Bene il completamento della Superstrada che però auspichiamo abbia un impatto non distruttivo dell'ambiente e dell'economia locale. Avremmo preferito la messa in sicurezza e l'ampliamento della ...