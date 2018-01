Accordo di governo in Germania Martin Schulz tira dalla sua Angela Merkel su sanità

Germania - raggiunto l'Accordo di governo : Tetto di 200mila rifugiati e riforma zona euro "alla Macron" : Sono stati trovati i punti d'incontro tra socialdemocratici, cristiano-sociali e bavaresi sui principali scogli da superare: immigrazione, europa e tasse e quindi la formazione del nuovo governo si preannuncia in discesa. Anche se i delegati Spd dovranno votarla

Merkel e Spd raggiunto l'Accordo di governo : Tetto di 200mila rifugiati e riforma zona euro "alla Macron" : Sono stati trovati i punti d'incontro tra socialdemocratici, cristiano-sociali e bavaresi sui principali scogli da superare: immigrazione, europa e tasse e quindi la formazione del nuovo governo si preannuncia in discesa. Anche se i delegati Spd dovranno votarla

Merkel ammette : "Restano grandi ostacoli per un Accordo di governo" : "Restano grandi ostacoli all'accordo per una coalizione" di governo in Germania tra la Cdu-Csu e l'Spd. Lo ha ammesso la cancelliera Angela Merkel. Oggi si concludono i colloqui esplorativi con i socialdemocratici di Martin Schulz. Le trattative sono iniziate domenica scorsa, in un clima di prudente fiducia che però non sembra essersi tradotto in passi concreti."Ci sono ancora dei grossi ostacoli sulla via, che devono essere rimossi", ha ...

