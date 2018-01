Abidal | Messi e quella jena affamata – L’istantanea di Antonello Caporale

La verità di Abidal sul cancro : "Ero malato e Messi mi disse di non farmi più vedere così" : Dietro all'immagine da cartolina della Coppa alzata in faccia a un tumore al fegato, per gentile concessione di capitan Puyol, c'era tutta una storia di vita vissuta non detta, non scritta, non vista ...

Eric Abidal : "Avevo il tumore - mandai un video alla squadra per incitarli. Messi mi disse che era meglio non farlo" : "mandai un video alla squadra, volevo dire loro 'sono qui, ci sono ancora': e sapete cosa mi disse Messi? Non dovevi inviarcelo, ci hai colpito..". Eric Abidal torna a parlar della sua lotta con il tumore al fegato, e le sue parole in uno speciale mandato in onda ieri sera da Canal Plus provocano polemiche."Mi vedevano come un cadavere", dice l'ex terzino francese, scatenando polemiche e accuse via social alla reazione di Messi e dei compagni di ...

Abidal - la malattia e le frasi scomode su Messi : il francese “ritratta” : “Quando ho inviato il video per caricare la squadra, Messi non mi ha mai detto di non farlo piu’ ne’ che non voleva sapere nulla della mia malattia. Mi ha solo detto che non gli piaceva vedermi in quello stato, ma non ha mai avuto parole brutte nei miei confronti”. Con queste parole Eric Abidal torna sulle dichiarazioni rilasciate ieri in un’intervista ai francesi di Canal Plus che hanno sollevato diverse polemiche ...

