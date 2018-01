: RT @HuffPostItalia: "Abbiamo inviato alla Norvegia dei jet F-52". Ma quegli aerei militari esistono solo in un videogioco - Frenkoz : RT @HuffPostItalia: "Abbiamo inviato alla Norvegia dei jet F-52". Ma quegli aerei militari esistono solo in un videogioco - riventheripper : RT @HuffPostItalia: "Abbiamo inviato alla Norvegia dei jet F-52". Ma quegli aerei militari esistono solo in un videogioco - TutteLeNotizie : "Abbiamo inviato alla Norvegia dei jet F-52". Ma quegli aerei militari esistono solo in un… - teoburgs : RT @HuffPostItalia: "Abbiamo inviato alla Norvegia dei jet F-52". Ma quegli aerei militari esistono solo in un videogioco - Sarx88 : RT @HuffPostItalia: "Abbiamo inviato alla Norvegia dei jet F-52". Ma quegli aerei militari esistono solo in un videogioco -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) "A novembreiniziato a inviare i primi jetF-52 e F-35. In totale sono 52 e alcuni sono stati inviati in anticipo rispetto ai tempi previsti", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mercoledì 10 gennaio durante un incontro con la premier scandinava Erna Solberg. Peccato che - come scoperto dal Washington Post - gli F-52 non esistano nella realtà, ma solo in un videogioco. Trump è un "gamer" a insaputa del mondo?La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders non ha voluto risponderedomanda. Ma - continua la testata di Jeff Bezos - l'ennesima gaffe del presidente americano avrebbe una spiegazione semplice. Trump stava infatti leggendo un comunicato ed è probabile che abbia confuso le righe, mischiando il numero degliinviati (52, appunto) con il nome dei velivoli (F-35 Lightning II).I jetF-52 ...