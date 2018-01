"Abbiamo inviato alla Norvegia dei jet F-52". Ma quegli aerei militari esistono solo in un videogioco : "A novembre abbiamo iniziato a inviare i primi jet militari F-52 e F-35 alla Norvegia. In totale sono 52 e alcuni sono stati inviati in anticipo rispetto ai tempi previsti", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mercoledì 10 gennaio durante un incontro con la premier scandinava Erna Solberg. Peccato che - come scoperto dal Washington Post - gli F-52 non esistano nella realtà, ma solo in un videogioco. Trump è ...