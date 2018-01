A Wall Street si scatenano gli acquisti

Borse asiatiche in rosso su prese di profitto e malumore di Wall Street : (Teleborsa) - Prevale il segno meno tra le principali Borse asiatiche , zavorrate da qualche presa di profitto ma anche dalla performance negativa di Wall Street. La Borsa più grande del mondo ha ...

Wall Street continua la giornata senza slancio : Wall Street continua la giornata senza slancio. A deprimere gli investitori, le notizie provenienti dalla Cina che potrebbe diminuire o azzerare gli acquisti di obbligazioni sovrane degli Stati Uniti .

Wall Street attesa con il segno meno : Wall Street è attesa con il segno meno, come segnalato dai future USA. La prime seduta del 2018 della borsa americana hanno visto gli indici toccari ancora nuovi record. Dal fronte macro, i prezzi ...

Kodak lancia la sua criptovaluta : si chiamerà KodakCoin e sarà dedicata ai fotografi. Il titolo vola a Wall Street : L'iniziativa, che partirà da fine mese in alcuni paesi del mondo, ha fatto balzare il titolo a Wall Street : nella sola giornata di ieri l'azione ha quasi raddoppiato il suo valore a 6,80 dollari ...

Wall Street ancora poco mossa a metà giornata : Continua con il segno più la borsa di Wall Street , dopo che la prima seduta del 2018 per la borsa di New York si è chiusa sulla parità. Gli investitori oggi come ieri sono rimasti senza indicazioni ...

Wall Street apre in positivo : Dow Jones +0 - 16% - Nasdaq +0 - 24% : Apertura in territorio positivo per Wall Street, con i listini americani che aggiornano i propri record. Il Dow Jones sale dello 0,16% a 25.320,47 punti, il Nasdaq avanza dello 0,24% a 7.174,89 punti ...

Wall Street attesa con un timido più : Wall Street è attesa con il segno più, come segnalato dai future USA. La prima seduta del 2018 per la borsa americana si è chiusa sulla parità, dopo che la scorsa ottava aveva toccato livelli record . ...

Usa : Wall Street - atteso un avvio positivo. Dow verso nuovo record? : I future sui principali indici di Wall Street si muovono in territorio positivo, facendo presagire un avvio di contrattazioni in rialzo. In attesa dell'opening bell, che segna l'avvio ufficiale delle ...

Borsa - Wall Street chiude altalenante : 23.03 Chiusura in altalena per la Borsa di New York con lo S&P 500 e il Nasdaq che aggiornano i propri record. A Wall Street il Dow Jones perde lo 0,06% a 25.280,79 punti, il Nasdaq sale dello 0,29% a 7.157,39 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,16% a 2.747,63 punti. Sul fronte valutario, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è scambiato a 1,1966 dollari

Wall Street ancora incolore a metà seduta : Wall Street continua la prima seduta della settimana, così come era iniziata: all'insegna della debolezza . Dopo i livelli record toccati la scorsa ottava e digerito il deludente Job Report , gli ...

Effetto Oprah su Weight Watchers : Wall Street scommette sulla candidatura alla Casa Bianca : E' di nuovo corsa ai titoli Weight Watchers . Il gruppo statunitense che offre soluzioni per la perdita di peso sta guadagnando il 15,5% a Wall Street, incrementando i guadagni monstre messi a segno ...

