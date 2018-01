A febbraio al via al Barone al corso di teatro per adulti a cura dell' attore Manuel

Ryanair - sciopero dei dipendenti italiani il 10 febbraio. Sindacati : “Avviare confronto sul contratto di tutto il personale” : Dalla Germania all’Irlanda, fino all’Italia. Tornano in fibrillazione i lavoratori di Ryanair e incrociano le braccia sabato 10 febbraio. Lo sciopero è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e riguarderà “tutto il personale di base in Italia”. Le tre sigle spiegano di aver indetto l’astensione dal lavoro per l’intera giornata perché, dopo le tensioni di dicembre e le aperture ...

Consip - il 19 febbraio via al processo disciplinare per i pm Woodcock e Carrano : Sarà celebrato il 19 febbraio prossimo il processo disciplinare a carico dei napoletani titolari dell'inchiesta Consip Henry John Woodcock e Celestina Carrano. Ai due magistrati viene...

Viaggio di nozze a febbraio - dove andare? Idee per mete originali : Oggi insieme alle casette potrete ammirare anche opere d'arte di artisti argentini, spettacoli di danze folcloristiche e tang o e, anche, sostare per un pranzo gustoso in uno dei ristoranti della ...

SANREMO 2018/ Al via il 6 febbraio : Laura Pausini super ospite? Prezzi e info dei biglietti : SANREMO 2018: la kermezze musicale prenderà il via il 6 febbraio dal Teatro Ariston. Prezzo e info dei biglietti dell'evento condotto da Claudio Baglioni.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 19:08:00 GMT)

Mediaset - Vivendi - rinviata a febbraio prossima udienza su Premium : (Teleborsa) - Non arriva a una soluzione lo scontro tra Mediaset e Vivendi sulla vicenda Premium. I due gruppi avranno tempo fino al 27 febbraio prossimo per trovare un accordo extragiudiziale dopo ...

Mediaset - Vivendi - rinviata a febbraio prossima udienza su Premium : Non arriva a una soluzione lo scontro tra Mediaset e Vivendi sulla vicenda Premium . I due gruppi avranno tempo fino al 27 febbraio prossimo per trovare un accordo extragiudiziale dopo che Vivendi si ...

F1 - la nuova Ferrari sarà svelata il 22 febbraio. E Sergio Marchionne minaccia : “Liberty Media scherza col fuoco : abbiamo la forza per andare via” : In casa Ferrari si è tenuto il pranzo di Natale. È stata l’occasione per fare il punto sulla stagione 2017 e cominciare a parlare di quella 2018. Il presidente Sergio Marchionne è infatti partito proprio da qui, nella parole riportate da La Gazzetta dello Sport. “Considerando da dove siamo partiti nel 2016, abbiamo fatto passi da gigante. Ma la seconda parte di stagione è stata imbarazzante è spiacevole. Le gare asiatiche un ...

Telethon 2017 - Silvia Salemi a Blogo : "A febbraio - un nuovo progetto per mettermi in gioco come conduttrice" (VIDEO) : Silvia Salemi sarà una delle testimonial della maratona televisiva benefica Telethon che avrà inizio sabato 16 dicembre 2017, alle ore 20:30 su Rai 1, con Un mondo a colori: una serata per Telethon, condotta da Antonella Clerici, e che andrà avanti fino a domenica 23 dicembre sulle reti Rai.Intervistata da Blogo in occasione della conferenza stampa di presentazione di Telethon 2017, la cantante siciliana, ex concorrente di Tale e Quale show, ...

Polo Chimico - a febbraio al via il processo d'appello : CRONACA - Per 'disatro colposo' la Corte di Assise del tribunale di Alessandria aveva condannato, quasi due anni fa, a due anni e sei mesi di reclusione quattro manager e dirigenti del Polo Chimico di ...

Scuola - iscrizioni al via dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 : Roma, 13 nov. (askanews) È disponibile da oggi, sul sito del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la circolare sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2018-2019. Ci sarà tempo ...