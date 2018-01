20 cose che abbiamo capito guardando i tre leader da Bruno Vespa

10 cose che forse non sai su Antonia Klugmann : "Sono una persona ostinata, disordinata, determinata, egoista ed egocentrica. Tutte caratteristiche indispensabili per un cuoco". Non si nasconde Antonia Klugmann, non racconta favolette e un po' lo avevamo già capito. Solo che ora lo mette proprio nero su bianco. Perché a poco meno di un mese di distanza dal suo esordio televisivo, come nuovo giudice di Masterchef Italia, esce il suo primo libro, con tutta la sua storia, molto ...

Catherine Deneuve spiazza anche la Boldrini : "Sono esterrefatta - galanteria e molestie sono due cose diverse" : «sono esterrefatta dalle dichiarazioni della Deneuve: una cosa è essere corteggiata, altra essere importunata. Non si possono confondere i due piani, la galanteria e le molestie sono due...

Sequestrati 150 kg alimenti privi etichetta e tracciabilità nel cosentino : San Benedetto Ullano (Cosenza) - Centocinquanta chili di prodotti alimentari sono stati Sequestrati a San Benedetto Ullano dai Carabinieri Forestale. I militari, nell'ambito di un controllo effettuato ...

cose presentate al Ces di Las Vegas che possono davvero cambiare le nostre vite : In mezzo a tanti gadget, a volte inutili, anche quest'anno però si può trovare qualcosa che se proprio non cambierà il mondo, almeno qualcosa ce la fa immaginare. Cartoline dal futuro? Alcuni concept ...

Sacchetti bio - le cose da sapere per la raccolta dell’umido domestico : Utilizzare i Sacchetti bio, quelli obbligatori dal 1 gennaio 2018 nei reparti ortofrutta dei supermercati, per la raccolta dell’umido domestico. Per farlo al meglio, basta seguire alcune semplici regole, quelle fornite dal Consorzio Italiano Compostatori (Cic). “L’introduzione dell’obbligo dell’uso di sacchi per ortofrutta compostabili ci consente ancora una volta di tornare sul tema dei Sacchetti biodegradabili e compostabili, sulla ...

7 cose che (forse) non sai sulla gravidanza : Un po' di scienza : Alla fine del primo trimestre il volto del feto è ricoperto di recettori tattili che al settimo mese saranno presenti in tutto il corpo. Anche il senso del gusto è molto precoce, ...

Charlie Puth : 7 cose che (forse) non sapevi su di lui : Charlie Puth è uno dei cantautori più interessanti del momento. Sono sue alcune delle canzoni che hanno infranto più record negli ultimi anni, come ad esempio “See You Again” e “Attention”. via GIPHY Nonostante sia giovanissimo, la sua carriera musicale e la sua vita nascondono un sacco di curiosità interessanti, che non vediamo l’ora di farti scoprire con il video che ti abbiamo preparato qua sotto. [arc ...

Sacchetti bio anche in farmacia - e gli utenti ne fanno a meno : “Mi faccio dare le cose in mano” : La nuova norma che indica come obbligatori e a pagamento per il consumatore i Sacchetti biodegradabili per frutta e verdura riguarda anche i farmacisti, che dal primo gennaio devono inserire nello scontrino il prezzo dell’eventuale bustina in cui i loro utenti mettono i farmaci. Una farmacista ci ha spiegato: “Rispetto a prima siamo obbligati a mettere il prezzo, altrimenti c’è una multa da 2.500 a 25mila euro”. Tutti i ...

Chi parla nel sonno dice cose cattive - "sporche" e parolacce : Quando si parla nel sonno in genere si usa un linguaggio più 'cattivo', con un'abbondanza di 'no' e anche di parolacce. Lo ha scoperto uno studio francese pubblicato dalla rivista Sleep, secondo cui il fenomeno potrebbe essere dovuto ad un effetto per cui i sogni sono 'simulazioni' di situazioni potenzialmente pericolose.Nello studio dell'ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi sono stati analizzati mormorii e dialoghi ...

Sacchetti a pagamento - 5 cose da sapere : Dal primo gennaio i Sacchetti per frutta e verdura sono diventati a pagamento. Pochi centesimi che hanno già scatenato indignazione tra i consumatori, che temono l'ennesima stangata. Secondo le prime ...

Come stanno le cose sui sacchetti biodegradabili di frutta e verdura a pagamento : Una nuova legge introduce nei supermercati dei nuovi sacchetti leggeri, che dovranno pagare i consumatori The post Come stanno le cose sui sacchetti biodegradabili di frutta e verdura a pagamento appeared first on Il Post.

Salvini ad Affari : "Io premier? Ecco le prime 5 cose che farò" Dalle pensioni alla scuola - dal Fisco... : INTERVISTA - Il segretario della Lega Matteo Salvini svela ad Affaritaliani.it quali saranno i primi cinque provvedimenti che prenderà qualorà diventasse presidente del Consiglio dopo le elezioni politiche del 4 marzo Segui su Affaritaliani.it

Juventus-Torino - a tutto derby : cinque cose che forse non sapete : 1 di 6 Successiva TORINO - Cosa c'è meglio di un derby per iniziare il nuovo anno? Il quarto di Coppa Italia tra Juventus e Torino accende il capoluogo piemontese per il primo match del 2018. Domani ...

Benvenuto anno nuovo - pieno di cose che ci sono già state : A fine 2016 ebbi una strana conversazione via Facebook. Amico61 era uno sconosciuto, celato dietro l’avatar di una lucertola, e subito scomparso nel deep web. Ma si è rifatto vivo all’alba del 2018. Amico61. Hai usato l’App che poteva cambiarti la vita, il calendario capace di previsioni perfette? Dopo la nostra discussione sull’inutilità del futuro, avrei dovuto eliminare l’app “Futura17”. Non l’ho fatto e, ogni tanto, l’ho ...