Willy Damasco | il cantautore che ama Milano Anche se non è il mare

: niente sono in fissa con sta canzone ma poi chi è Willy Damasco - ddeni_reds : niente sono in fissa con sta canzone ma poi chi è Willy Damasco -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Sushi in Moscova, tre birre in Colonne. Un classico della vita milanese. A mettere in fila le abitudini meneghine attraverso la musica èda poco sbarcato su Youtube che, con le sue canzoni, sta attirando sempre di più l'attenzione. "Un giorno ho fatto una canzone e alla gente è piaciuta. Ne ho fatta una seconda che è piaciutaquella e sto facendo la terza che piacerà a tutti", raccontain un'intervista a IlGiornale.it.Il suo primo singolo si chiama "non sei il": "È nata prima la musica e poi sono arrivate le parole; la sua melodia e le sue sonorità hanno fatto nascere in me il sentimento che si è tradotto in una lode alla mia amata", racconta. La canzone ci racconta il capoluogo lombardo in modo romantico, sì, ma assolutamente realistico.non è il, è ...