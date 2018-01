Whirlpool | lavoratori in corteo contro i licenziamenti

Embraco - l’azienda del gruppo Whirlpool licenzia quasi 500 lavoratori a Riva di Chieri. “Stanno già svuotando gli uffici” : quasi tutti licenzia ti: 497 lavoratori su 537. Una chiusura, praticamente. Nonostante gli sforzi dello scorso anno, durante il quale erano stati attivati i contratti di solidarietà, e i corposi tagli degli scorsi anni, che avevano già ridotto di tre quarti i dipendenti. L’ Embraco , azienda del gruppo Whirlpool , sta attivando il licenzia mento collettivo di quasi tutti gli occupati nello stabilimento di Riva di Chieri, in provincia di Torino. ...

