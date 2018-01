Volley | Champions Femminile | per Conegliano seconda vittoria nella Pool B

Volley femminile - Champions League 2018 – Conegliano sbaraglia il Prostejov e vola in testa al girone : Conegliano prosegue la propria marcia da caterpillar nella Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere hanno surclassato l’Agel Prostejov con un perentorio 3-1 (25-14; 21-25; 25-16; 25-17) e infilano la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale dopo essersi imposte nel derby contro Novara. Le ragazze di coach Santarelli balzano così in testa al girone in attesa del big match di domani tra le Campionesse ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara per l’impresa a Istanbul : battere il Fenerbahce per rimanere in corsa : Novara torna subito in campo per affrontare il secondo impegno nella fase a gironi della Champions League 2018 di Volley femminile. Le ragazze di coach Barbolini, dopo aver perso nettamente il derby all’esordio contro Conegliano, sono attese dal difficile impegno sul campo del Fenerbahce Istanbul (giovedì 11 gennaio, ore 17.00 italiane): si preannuncia una partita difficilissima in casa delle turche, un autentico crocevia per le ...

Volley - Champions League 2018 – Conegliano sfida il Prostejov : caccia ai tre punti dopo la vittoria nel derby : Torna la Champions League 2018 di Volley femminile con la seconda partita della fase a gironi dopo la pausa natalizia. Conegliano affronterà l’Agel Prostejov al PalaVerde: appuntamento per mercoledì 10 gennaio (ore 20.30). Le Pantere, capoliste della nostra Serie A, partono con tutti i favori del pronostico contro la formazione ceca che all’esordio era stata sconfitta dal Fenerbahce. Il debutto delle ragazze di coach Santarelli era ...

CEV Volleyball Champions League - Imoco e Igor impegnate per la 2ª giornata della fase a gironi : Tutti i match della CEV Volleyball Champions League sono inoltre visibili in live streaming su Laola1.tv. CEV Volleyball Champions League IL PROGRAMMA della 2giornata Pool A Volero Zurich (SUI) ...

Volley : Champions League - La Lube non sbaglia - battuto il Roeselare : IL TABELLINO- CUCINE Lube CIVITANOVA- KNACK Roeselare 3-0 (25-22; 26-24; 25-22) CUCINE Lube CIVITANOVA: Sokolov 10, Candellaro 9, Marchisio, Juantorena 13, Grebennikov (L), Christenson 4, Cester, 9, ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova ruggisce col Roeselare e torna alla vittoria : Civitanova ha sconfitto il Knack Roeselare per 3-0 (25-22; 26-24; 25-22) ed ha così vinto la prima partita nella Champions League 2017-2018 di Volley maschile. La Lube, dopo il secondo posto conquistato al Mondiale, è tornata in campo di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum ed ha avuto la meglio sulla formazione belga, soffrendo comunque in alcuni frangenti. Tre punti fondamentali dopo il ko patito al tie-break con Perugia, che ...

LIVE Volley - Champions League : Civitanova-Knack Roeselare in DIRETTA. Lube avanti di un set - ma che sofferenza! (25-22) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Knack Roeselare, match valido per la Champions League 2018 di Volley maschile. All’Eurosuole Forum, i Campioni d’Italia cercano la prima vittoria nella massima competizione continentale affrontando la formazione belga, assolutamente alla portata dei cucinieri che sono reduci dal secondo posto nel Mondiale per Club. La capolista del nostro campionato non dovrebbe avere particolari ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova torna in campo dopo il Mondiale! Sfida da vincere col Roeselare : Civitanova torna subito in campo dopo aver perso la Finale del Mondiale per Club. I Campioni d’Italia devono subito rialzarsi dalla delusione di Cracovia e cercheranno di tornare al successo in Champions League: incombe l’impegno contro il Knack Roeselare (ore 20.00, diretta tv su Fox Sports), avversario assolutamente alla portata da sconfiggere a tutti i costi per conquistare la prima vittoria stagionale nella massima competizione ...

Volley - Champions : vittoria per Perugia - perde Trento : Turno di Champions con due squadre italiane in campo: Perugia batte Fenerbahce 3-0, Trento cade contro la Zaksa 3-2. Oggi tocca a Civitanova contro Roeselare LA vittoria DI Perugia Sorride Perugia che ...

Volley : Champions League - Trento prima domina poi crolla : LA CRONACA DEL MATCH - Lo starting six proposto per l'occasione in campo da Angelo Lorenzetti prevede una Trentino Diatec con Giannelli in regia, Vettori opposto, Lanza e Kovacevic in banda, Zingel ...

Volley - Champions League 2017 – Trento crolla con lo ZAKSA! Sotto 0-2 e 19-22 - rimontone dei Campioni di Polonia : Succede davvero di tutto nell’infuocata Azoty Arena. Trento conduce per 2-0 e 22-19 sullo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle nella seconda partita della Champions League 2018 di Volley maschile, i dolomitici sono vicinissimi alla vittoria contro i Campioni di Polonia ma all’improvviso qualcosa si spegne: la formazione guidata da coach Andrea Gardini, capitano della Generazione dei Fenomeni, si riaccende tutto d’un tratto e clamorosamente ...