Volete sostituire la batteria al vostro iPhone 6 Plus? Dovrete attendere

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Secondo gli ultimi aggiornamenti, i possessori diavranno daancora un po’ di tempo per cambiare ladel loro smartphone. Come ormai tutti sanno, Apple ha recentemente annunciato un programma di sostituzione batterie per “mitigare” le numerose class action dilagate dopo l’annuncio di volontarietà nel rallentare i dispositivi più datati conusurata. Come riportato dal sito web MacRumors, le scorte sostitutive di batterie per glisono ad oggi molto limitate, soprattutto in USA, dove i tempi di sostituzione in Apple Store e negozi autorizzati sono schizzati alle stelle. La motivazione di tale avvenimento sarebbe dovuta a problemi di forniture. Sempre secondo quanto dichiarato, l’evasione delle code è prevista non prima di fine Marzo inizio di Aprile. Fortunatamente, il caso diè isolato. Per quasi tutti ...