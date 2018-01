Vittima di bullismo | star della pubblicità si suicida a 14 anni

Il suicidio di una quattordicenne Vittima di bullismo sconvolge l'Australia Video : Una ragazza di quattordici anni, molto famosa in #australia quando aveva appena otto anni, perché la sua immagine era usata come volto delle campagne di Akubra il famoso cappello stile cowboy si è tolta la vita dopo essere stata molestata online nella sua citta', Katherine. La notizia è stata diffusa dal padre della ragazza, Tick Everett, che non ha fornito dettagli sugli atti di #bullismo subiti dalla figlia, ma ha detto che con il suo gesto ...

Vittima di bullismo online - Dolly si toglie la vita a 14 anni : era il volto di uno spot di cappelli tipici : Australia sotto choc per il suicidio di Ammy “Dolly” Everett, 14 anni, Vittima del bullismo online. La ragazzina era diventata famosa in tutto il Paese per aver prestato il volto alcuni anni fa a una campagna pubblicitaria della Akura, azienda produttrice di cappelli tipici....

Vittima del bullismo online - 14enne star della pubblicità si toglie la vita : Era volto di uno spot per un noto marchio di cappelli australiano. Ma negli ultimi tempi era diventata anche Vittima di cyberbullismo. Per questo Amy 'Dolly' Everett ha deciso di togliersi la vita.A dare la notizia della sua morte, avvenuta il 3 gennaio, è stato il padre Tick in un post su Facebook. La ragazzina 14enne era diventata sempre più frequentemente il bersaglio di bulli che sui social network la tormentavano. "Dolly ...

