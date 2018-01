Vittima del bullismo online | si toglie la vita la 14enne Ammy ' Dolly' Everett

Vittima del bullismo online - 14enne star della pubblicità si toglie la vita : Era volto di uno spot per un noto marchio di cappelli australiano. Ma negli ultimi tempi era diventata anche Vittima di cyberbullismo. Per questo Amy 'Dolly' Everett ha deciso di togliersi la vita.A dare la notizia della sua morte, avvenuta il 3 gennaio, è stato il padre Tick in un post su Facebook. La ragazzina 14enne era diventata sempre più frequentemente il bersaglio di bulli che sui social network la tormentavano. "Dolly ...

Ladro ruba i giochi a un ragazzo - ma si pente e glieli restituisce dopo lettera-appello della Vittima del furto : 5 console della Nintendo e una ventina di giochi dei Pokemon: questo il frutto di un furto avvenuto a Capri la notte del 29 dicembre. Lo aveva reso noto la vittima, con una lettera nella quale chiedeva un ripensamento, nella "speranza di parlare al cuore" di chi aveva commesso il crimine. Alla fine, complice forse lo spirito natalizio, il Ladro ha ascoltato l'appello e ha restituito il maltolto.Si legge su Capri NewsLa vasta collezione di giochi ...

Michelle Hunziker/ L'amica Simona Crisci anche lei Vittima della setta di Clelia (Non è l'Arena) : Michelle Hunziker, anche la sua storica amica, Simona Crisci, vittima della setta di Clelia: la sua testimonianza choc a Non è l'Arena di Massimo Giletti.

Donna fatta a pezzi a Verona : i fermati sono il convivente e il nipote della Vittima : Svolta nel delitto di Valeggio sul Mincio: due uomini sono stati fermati per la morte di Kadjia Bencheikh, la Donna marocchina di 46 anni uccisa e fatta a pezzi. Si tratta del convivente della vittima, un albanese di 51 anni, e del nipote, 27.

Rigopiano - la rabbia del fratello del cameriere morto : "Non è riconosciuto come Vittima del lavoro" : La battaglia di Francesco - Francesco D'Angelo, fratello gemello della vittima, denuncia che l'Inail non riconosce quella di Gabriele come una morte sul lavoro "nonostante avesse lavorato fino all'...

Ex allenatore del vivaio nerostellato la prima Vittima dell'amianto nel 2018 a Casale : 'La famiglia - dice il presidente dello Sport Club Nuova Casale, Lorenzo Tiengo - a una nostra richiesta di fiori ha chiesto in alternativa di fare offerte per l'hospice Zaccheo, dove Agostino era ...

DONNA FATTA A PEZZI CON SEGA ELETTRICA/ Verona - chi è la Vittima del delitto? Resti umani sparsi in campagna : Verona, trovato corpo di DONNA fatto a PEZZI: chi è la vittima del macabro omicidio? Le ultime notizie sul delitto di Valeggio sul Mincio. A lanciare l'allarme un allevatore...