Video Golden State Los Angeles Clippers 106-125 | gli highlights Lou Williams rovina

MERYL STREEP CONTRO MARIAH CAREY/ Video - “mi ha rubato la sedia ai Golden Globe (di fianco a Spielberg)!” : MERYL STREEP e MARIAH CAREY ai Golden Globe: la cantante ha "rubato il posto" all'attrice che ha raccontato l'esperienza da Jimmy Kimmel: "Voleva sedersi accanto a Spielberg"(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 07:34:00 GMT)

Golden Globe 2018/ Vincitori e premi : Video - James Franco ritira il premio con The Rhythm of the night e... : Golden Globe 2018: ecco come seguire la premiazione attraverso la diretta streaming, tutte le informazioni ed i presentatori dell'intera manifestazione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 20:46:00 GMT)

Potente discorso di Oprah Winfrey ai Golden Globes 2018 - standing ovation contro i molestatori (Video) : “Ragazze - abbiamo fatto la storia” : Il discorso di Oprah Winfrey ai Golden Globes 2018 è stato uno dei momenti più squisitamente politici della 75a edizione del premio: la celebre conduttrice afroamericana ha declamato un manifesto contro la cultura maschilista imperante a Hollywood, finalmente posta sotto accusa dalle tante testimonianze di donne che hanno rotto il silenzio sui reati sessuali perpetrati comunemente e impunemente per decenni. Oprah ha portato all'attenzione ...

Il Video del bacio tra Norman Reedus e Diane Kruger ai Golden Globes 2018 conquista il popolo social : Tra mille eventi, nomi e inquadrature, può essere sfuggito qualcosa ma il video del bacio tra Norman Reedus e Diane Kruger è qui per ricordarci che la coppia è tale e non c'è più alcun dubbio. La coppia questa volta non è stata beccata per strada a New York o in una spiaggia esotica tra un giro in surf e un bagno, bensì alla cerimonia dei Golden Globes 2018. Il video del bacio tra Norman Reedus e Diane Kruger ha conquistato in poco tempo il ...

Big Little Lies ai Golden Globes 2018 fa incetta di premi - Reese Witherspoon loda la forza delle vittime di abusi (Video) : Come con The Handmaid's Tale, vittoria scontata anche quella di Big Little Lies ai Golden Globes 2018 che replica gli Emmy portandosi a casa i premi per miglior miniserie o film per la televisione, miglior attrice in una miniserie (Nicole Kidman), miglior attrice non protagonista (Laura Dern) e miglior attore non protagonista (Alexander Skargaard). L'emozione è tanta per il cast e la crew di questa incredibile serie tv, che ha saputo ...

Ewan McGregor ai Golden Globes 2018 surclassa Jude Law - vincendo come miglior attore per Fargo (Video) : Una vittoria storica per Ewan McGregor ai Golden Globes 2018 che sbaraglia una concorrenza davvero eccelsa: da Jude Law candidato per The Young Pope a Kyle MacLachlan nominato per Twin Peaks, l'attore di Star Wars si è guadagnato a pieno titolo il premio di miglior attore in una miniserie o film per la televisione. Per la critica e il pubblico non poteva essere altrimenti: con il doppio ruolo dei fratelli gemelli Emmit e Ray Stussy, Ewan ...

La sorpresa The Marvelous Mrs. Maisel ai Golden Globes 2018 batte Will & Grace con la graziosa Rachel Brosnahan (Video) : A sorpresa, la matricola The Marvelous Mrs. Maisel ai Golden Globes 2018 batte una veterana della cerimonia come Will & Grace, portandosi a casa ben due statuette nelle categorie in cui era nominata: miglior serie commedia e miglior attrice protagonista in una commedia, premio che va alla graziosa (e incredula) Rachel Brosnahan. La serie ha per protagonista Miriam "Midge" Maisel, una casalinga ebrea che vive a New York nel 1958 con un ...

Sterling K. Brown di This Is Us ai Golden Globes 2018 fa la storia e ringrazia Oprah (Video) : Sterling K. Brown di This Is Us ai Golden Globes 2018 vince come miglior attore in una serie drammatica e fa la storia: è il primo attore di colore ad essere premiato in quella categoria. Un successo per lo show targato NBC che conferma di nuovo lo straordinario talento di Brown, lo scorso anno visto anche nel primo capitolo della serie antologica American Crime Story. Più precisamente, Sterling K. Brown di This Is Us ai Golden Globes 2018 è ...

The Handmaid’s Tale ai Golden Globes 2018 conquista tutto e conferma di nuovo il suo successo (Video) : Grande successo per The Handmaid's Tale ai Golden Globes 2018: la serie tv, tra le rivelazioni dello scorso anno, si aggiudica la statuetta come miglior serie drammatica e fa guadagnare a Elisabeth Moss il premio come miglior attrice in un ruolo drammatico. La commozione è tanta, sebbene sia stata una doppia vittoria scontata: i pronostici puntavano tutto su The Handmaid's Tale ai Golden Globes 2018, che ha dimostrato di non avere rivali. Lo ...