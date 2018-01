Video di Harvey Weinstein schiaffeggiato ed insultato al ristorante | “Sei un pezzo di…”

: Video di #HarveyWenstein schiaffeggiato ed insultato al ristorante: "Sei un pezzo di..." - OptiMagazine : Video di #HarveyWenstein schiaffeggiato ed insultato al ristorante: "Sei un pezzo di..." - infoitcultura : Preso a schiaffi il produttore Harvey Weinstein: il video (CronacaSocial) - infoitcultura : Harvey Weinstein, aggredito e preso a schiaffi durante una cena in Arizona. Video (Best Movie)… - Deiv90 : Il video è già virale! - pierecall : Weinstein preso a pugni e insultato. Orrore a cena: come l'hanno ridotto / Video -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Ildimentre vieneedda un uomo in undi Scottsdale martedì sera rappresenta la prima immagine dell'ex magnate della Miramax ormai caduto in disgrazia dopo lo scandalo sessuale che ha travolto Hollywood.Da quando oltre un centinaio di donne lo hanno accusato di stupro, molestie sessuali, stalking e violenza verbale nell'ambito della sua trentennale attività di produttore cinematografico,si era rifugiato in una clinica per curare la dipendenza sessuale e non si era più fatto vedere in giro.Ma a quanto pare non se la passa malissimo, visto che martedì era a cena in un lussuosoin Arizona. Ad interferire con la sua serata è stato un uomo non identificato, che lo hadefinendolo più volte "undi merda" per la sua deplorevole condotta ed è riuscito anche a rifilargli un paio di schiaffi ...