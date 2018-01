: Vicenza prossimo al fallimento, Paolo Rossi: «Sono amareggiato» - TutteLeNotizie : Vicenza prossimo al fallimento, Paolo Rossi: «Sono amareggiato» - mirkotwitta : ll #Vicenza prossimo al fallimento...da Napoletano,impossibile non ricordare quella maledetta notte di estate 97,fo… - lavocedelne : In 200mila per Van Gogh a Vicenza - TrivenetoGoal : Mercato Mestre, Serena: "Innesti giovani per guardare anche al prossimo campionato! E al Vicenza auguro ogni... - MircoGasparotto : ciao, ti aspettiamo io e Alessio Brusemini il giorno 15 gennaio (lunedi prossimo) a Vicenza, per la prima data... -

Leggi la notizia su corrieredellosport

(Di giovedì 11 gennaio 2018) ROMA - Altro libro di storia che si chiude: ilCalcio è ormaiad uninevitabile. E chi ha scritto le pagine di questo libro, come il Campione del Mondo '82, non può che dispiacersi: 'un vero appassionato dele il mio stato d'animo è di vera amarezza. Siamo sull'orlo del baratro, non so cosa potrà succedere, ma penso ...