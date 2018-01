Verge XVG | ' to the MOON' con il protocollo che rende invisibili le transazioni

: RT @CryptoFromBed: Video analysis on Verge finally here. #VergeCoin #VergeCurrency #BCH #bitcoin #XRP #Stellar #XLM #NEO #ETH #BCC #adx #IO… - 2101dn : RT @CryptoFromBed: Video analysis on Verge finally here. #VergeCoin #VergeCurrency #BCH #bitcoin #XRP #Stellar #XLM #NEO #ETH #BCC #adx #IO… - jainarasiman1 : RT @CryptoFromBed: Video analysis on Verge finally here. #VergeCoin #VergeCurrency #BCH #bitcoin #XRP #Stellar #XLM #NEO #ETH #BCC #adx #IO… - KeithKeith729 : RT @CryptoFromBed: Video analysis on Verge finally here. #VergeCoin #VergeCurrency #BCH #bitcoin #XRP #Stellar #XLM #NEO #ETH #BCC #adx #IO… - CryptoFromBed : Video analysis on Verge finally here. #VergeCoin #VergeCurrency #BCH #bitcoin #XRP #Stellar #XLM #NEO #ETH #BCC… - XVGverge_Italy : Il Wraith completo e’ stato rilasciato per Win 64, a breve OSX! Le transazioni 100% anonime sono realta’… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Tutti gli acquirenti dei Bitcoin possono essere tracciati e facilmente identificati attraverso un ledger (registro) pubblico dove ogni singola transazione viene registrata, analizzata ed individuata. Col tempo però, è emersa la necessità di una maggiore privacy per gli investitori che non voglionore pubbliche le loro. Tecnicamente l’offuscamento è stato possibile creando un ledger privato, nel quale le"peer to peer" non possono essere individuate, usando un blockchain explorer. Il nuovoWraith In poche parole, ilWraith è una caratteristica del nuovo client diche permette agli utenti di scegliere se utilizzare registri pubblici o privati per eseguire lefinanziarie. Qualsiasi azione effettuata con ilWraith abilitato non sarà registrata sul blockchain pubblico e quindi invisibile e non tracciabile da ...