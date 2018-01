Verdone | molestie donne | i rompic ci sono sempre stati

(Di giovedì 11 gennaio 2018) (Agenzia Vista) Piemonte VdA, 11 gennaio 2018 Carloesprime la sua opinione sul recente scandalo hollywoodiano dellealle attrice. Carlopresenta in anteprima al Museo del ...

Altre notizie : Verdone molestie ...

, dopo la cerimonia di conferimento della Laurea honoris causa all'università di Roma Tor Vergata, commenta sulla bufera sorta dopo le denunce peral regista Fausto. Sono d'accordo con quanto ha detto Santamaria, isi devono fare in tribunale e inegli uffici. Io quando li faccio ho sempre accanto a me un aiuto regista, e non li faccio a casa ...