VERDI AL NAPOLI? Calciomercato news | parla il papà | con Sarri può essere protagonista!

Napoli - virata su Deulofeu : l’ex Milan supera VERDI : Napoli, virata su Deulofeu: l’ex Milan supera Verdi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, virata SU Deulofeu- Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli starebbe meditando attentamente di puntare dritto su Deulofeu. L’ex Milan, adattabile sia a destra che a sinistra, piace particolarmente a Sarri, il quale potrebbe alternarlo ad ...

Calciomercato Napoli/ News - il padre di VERDI spinge il figlio al San Paolo (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: Roberto Verdi, padre dell'attaccante del Bologna, ha parlato del futuro del proprio figlio(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:01:00 GMT)

VERDI al Napoli? / Calciomercato news - Sarri lo aspetta : la chiave è Deulofeu : Simone Verdi al Napoli? Il caso di Calciomercato in casa azzurra rimane in stand by. La chiave però potrebbe essere Gerard Deulofeu, valida alternativa all'estreno del Bologna.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:56:00 GMT)

VERDI - parla il padre : “Deciderà lui con calma - a Napoli da protagonista” : Simone Verdi è l’obiettivo numero uno del Napoli. Il ds Giuntoli è al lavoro da diverse settimane per regalare a Maurizio Sarri un rinforzo di primissimo livello in attacco. Nella giornata di ieri lo stesso direttore sportivo del club partenopeo ha incontrato l’agente del talento spagnolo del Barcellona, Gerard Deulofeu, ma starebbe aspettando ancora il […] L'articolo Verdi, parla il padre: “Deciderà lui con calma, a ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’11 gennaio in DIRETTA : Joao Mario saluta l’Inter? Napoli attende il “Si” di VERDI : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (giovedì 11 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei e gli spunti non mancano partendo da dove eravamo rimasti ieri. Uno è stato tra il Napoli (nella persona del ds Giuntoli) e l’agente di Deulofeu. Intesa di massima raggiunta per quanto riguarda l’ingaggio del ...

Napoli - ore decisive : se salta VERDI arriva Deulofeu : Napoli - Il mercato del Napoli ruota sempre attorno a una corsa a due: Verdi e Deulofeu . Congelato l'arrivo di Inglese (anche in considerazione del probabile reintegro in squadra di Milik a partire ...

La dichiarazione che fa discutere : “attento VERDI - a Napoli farebbe panchina anche Dybala” : “A Napoli giocano sempre gli stessi, con Sarri farebbe fatica anche Dybala a trovare spazio. Però le nostre sono chiacchiere e i suoi sono numeri e il tecnico campano ha ragione a fare quello che fa. Verdi a Bologna sta molto bene e deve pensarci bene, anche perché a Napoli c’è un’altra cilindrata”. Parole e musica di Furio Valcareggi, agente di Giaccherini che ha detto la sua sul caso Verdi-Napoli ai microfoni di TMW Radio. Virtualmente il ...

Mercato Napoli - aspettando VERDI avanza Deulofeu : Napoli, 10 gennaio 2018 - Grandi manovre in casa Napoli per il Mercato di gennaio. Se il fronte Verdi è in standby, con l'ottimismo che però cresce di ora in ora, ce n'è un altro aperto che invece ...

Napoli - ultimatum a VERDI e incontro per Deulofeu. Inter - si valuta Rafinha : ultimatum a Verdi e incontro con gli agenti di Deulofeu: il Napoli lavora sul doppio binario, con l'obiettivo di consegnare entro questa settimana il nuovo attaccante a Sarri. Come è noto, la ...

Signori : 'VERDI al Napoli? Deve scegliere con il cuore' : ROMA - 'Non sono la persona che può dirgli cosa Deve fare. Io ho fatto una scelta di cuore, (cioè quella di restare, nonostante le importanti offerte, ndr) e credo sia la scelta migliore. Quello che ...

VERDI al Napoli - accordo con il Bologna. Il calciatore vuole garanzie da Sarri : Tentativo con il Sassuolo già a gennaio Il racconto shock della politica napoletana con gli ultras dell'Hellas Verona

Carli spinge VERDI al Napoli : “Bisogna prendere il treno e mettersi subito a disposizione” : “Ci siamo presi una pausa di riflessione, appena torna dalle vacanze ci siederemo io e lui dinanzi ad un tavolo e decideremo”. Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, ha comunicato di non aver ancora preso una decisione insieme al suo assistito riguardo ad un possibile trasferimento al Napoli. Bisognerà dunque attendere qualche giorno prima di […] L'articolo Carli spinge Verdi al Napoli: “Bisogna prendere il treno e ...

Napoli - primo approccio per Deulofeu : il punto sulle piste VERDI e Politano : Il calciomercato Napoli è sempre in fermento. Obiettivo primario di questa sessione invernale di contrattazioni è certamente la ricerca dell’esterno d’attacco tanto richiesto da Sarri. Questa è infatti la richiesta fatta dal tecnico azzurro al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’allenatore infatti è deciso a puntellare la propria rosa per riuscire a conservare il primo posto in campionato ed andare […] L'articolo Napoli, primo ...

Napoli-VERDI - nessuna garanzia di impiego è arrivata da Sarri : Secondo quanto scrive l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport , i dubbi di Simone Verdi non sono mai stati inerenti alla città di Napoli, ma semplicemente di natura tecnica. Giuntoli non lo aspetterà all'infinito. Ha la necessità di acquistare un esterno ...