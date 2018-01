: RT @istat_it: #Commercioaldettaglio: a novembre 2017 vendite +1,1% rispetto al mese precedente, +1,4% su base annua #istat - SalernoEconomy : RT @istat_it: #Commercioaldettaglio: a novembre 2017 vendite +1,1% rispetto al mese precedente, +1,4% su base annua #istat - AleFiorenza : RT @istat_it: #Commercioaldettaglio: a novembre 2017 vendite +1,1% rispetto al mese precedente, +1,4% su base annua #istat - istat_it : #Commercioaldettaglio: a novembre 2017 vendite +1,1% rispetto al mese precedente, +1,4% su base annua #istat… - anna13031944 : Commercio: Istat, vendite novembre +1,1% - PMI - ANSA.it - infoiteconomia : Istat e commercio: salgono le vendite al dettaglio a novembre (Consumatrici) -

Neldi,leal dettaglio sono tornate a crescere, facendo registrare un +1,1% in valore e +0,8% in volume, su base mensile. Lo comunica l'. Su base annua, la crescita è stata pari all'1,4% in valore e allo 0,6% in volume. Ledegli alimentari segnano +2% in valore e restano invariate in volume.Quelle dei prodotti non alimentari crescono sia in valore sia in volume: +1,1% e +0,8%. Su base annua lenella grande distribuzione registrano +2,6%,nelle piccole imprese solo +0,2%.(Di giovedì 11 gennaio 2018)