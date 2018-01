Vendita Alitalia | Lufthansa chiede tagli E rispunta Air France

Alitalia - sindacati preoccupati per accelerazione processo di Vendita : (Teleborsa) - Il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda spera di chiudere a breve il dossier Alitalia, scatenando le preoccupazioni dei sindacati. Le dichiarazioni del Ministro Calenda "...

ALITALIA/ La Vendita a Lufthansa aggrava il problema - ecco perché : Il problema principale del trasporto aereo italiano non è la crisi di ALITALIA e la vendita a Lufthansa non farebbe altro che aggravare questo problema. UGO ARRIGO(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 06:03:00 GMT)ALITALIA/ La "bandiera" da non vendere con la compagnia, di U. ArrigoFINANZA/ Elezioni e trasformismo, il rebus di capodanno, di G. Pennisi

Vendita Alitalia alle battute finali. E la favorita è la tedesca Lufthansa (Corriere della Sera) : Il Corriere della Sera è tornato sulla questione Alitalia , segnalando che la Vendita della compagnia italiana sta arrivando a termine . Il quotidiano ha segnalato che nei mesi scorsi sono arrivate ...

ALITALIA/ Il doppio danno di una Vendita a Lufthansa : Sembra che non sia remota la possibilità di vedere ALITALIA passare a Lufthansa. Ci sono però delle ragioni per ritenere che non sia la scelta migliore da fare. UGO ARRIGO(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 06:03:00 GMT)ALITALIA/ La soluzione senza Lufthansa, Easyjet e Cerberus, di U. ArrigoNORWEGIAN/ E le alleanze buone per la rinascita di Malpensa, di A. Giuricin

Alitalia - braccio di ferro sui tempi di Vendita : Delrio e commissari su posizioni diverse Il messaggio del ministro Graziano Delrio è che la partita su Alitalia si può chiudere prima delle prossime elezioni, "auspicabilmente anche nelle prossime tre-...

Alitalia - Calenda : Vendita prima elezioni : 11.40 "Vorrei chiudere prima delle elezioni, ma allo stesso tempo non voglio neanche farmi prendere per il collo". Così, su Radio Anch'io,il ministro dello Sviluppo Economico,Calenda, circa i tempi per la cessione di Alitalia."La trattativa va comunque chiusa altrimenti Alitalia non sta in piedi". Sull'Ilva,Calenda chiede al governatore della Puglia, Emiliano, di ritirare "il ricorso al Tar" contro il decreto del governo,"altrimenti ...

ALITALIA/ I numeri per evitare la sVendita : ALITALIA, da quanto è iniziato il commissariamento, sta ottenendo buoni risultati economici. Non bisogna dunque avere fretta di svenderla, dice SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 08:56:00 GMT)ALITALIA/ Lufthansa, la svendita da scongiurare, di G. GazzoliFINANZA & MERCATI/ Il maxi-dividendo e i sospetti su Iol, di S. Luciano

Alitalia : Grassi (RSR) - sVendita sarebbe un disastro : Roma, 21 nov. (askanews) 'Roma Sceglie Roma esprime forte preoccupazione per la crisi di Alitalia e si dice contraria all'ingresso di compagnie di bandiera straniere a Fiumicino'. A sostenerlo è l'...

Alitalia : Delrio - nessuna sVendita - con Lufthansa patti chiari/Adnkronos : E non è lo stesso senza Alitalia perché scompare un pezzo dell'economia italiana', avverte Delrio, dal palco del Festival dell'Economia, annunciando anche un incontro con i commissari straordinari di ...