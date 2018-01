Vasto incendio nel Bresciano | in fiamme capannone di 10mila metri quadri

Vasto incendio nel Bresciano - in fiamme capannone da 10mila mq : Vasto incendio nel Bresciano, in fiamme capannone da 10mila mq All’interno dell’azienda di Lumezzane sono stoccati cartone e materiale plastico Continua a leggere L'articolo Vasto incendio nel Bresciano, in fiamme capannone da 10mila mq sembra essere il primo su NewsGo.

Spagna : Vasto incendio a Maiorca - evacuate 60 case : vasto incendio boschivo a Maiorca, una delle isole Baleari, nei pressi della località di Pollenza. La Guardia Civil ha evacuato in via precauzionale almeno 60 case, le più vicine al fronte di fuoco. A complicare le operazioni di spegnimento le forti raffiche di vento, che soffiano a 85 km/h. L’Agenzia ambientale delle Baleari (Ibanat) ha dichiarato il livello 1 di pericolosità per sua vicinanza del rogo al centro abitato. L'articolo ...

Spagna - 60 abitazioni evacuate per un Vasto incendio a Maiorca : La guardia civil spagnola ha fatto evacuare una sessantina di abitazioni a Coll de Soller, nel nordest dell'isola di Maiorca, per un vasto incendio boschivo, che i soccorritori faticano ancora a ...

Maiorca - Vasto incendio sull'isola : oltre 60 case sgomberate : ROMA Un basto incendio è divampato nei boschi dell'isola spagnola di Maiorca e il 27 dicembre sono state almeno 60 le case sgomberate. I soccorritori insieme ai vigili del fuoco lavorano senza sosta ...

Vasto incendio nello zoo di Londra : morto l’oritteropo Misha : Vasto incendio nello zoo di Londra: morto l’oritteropo Misha Decine di pompieri sono stati mobilitati per combattere l’incendio divampato stamane e salvare gli ospiti della struttura che si trova nel centrale Regent's Park. Ma l'oritteropo non ce l'ha fatta e ora si spera per la sorte di 4 suricati.Continua a leggere Decine di pompieri sono […] L'articolo Vasto incendio nello zoo di Londra: morto l’oritteropo Misha sembra essere il primo ...

Vasto incendio in California : un morto - le fiamme minacciano Santa Paula e Ventura : Centinaia di persone sono state evacuate in California a causa di un Vasto incendio, alimentato da forti venti che soffiano nella zona: in cenere almeno 5mila ettari di terreno. Una persona è morta in un incidente automobilistico mentre cercava di allontanarsi dalla zona interessata dai roghi, ha spiegato in conferenza stampa Mark Lorenzen, capo dei vigili del fuoco della contea di Ventura. Le fiamme minacciano ora la città di Santa Paula e ...

California - è inferno di fuoco : Vasto incendio uccide una persona - centinaia di evacuati : Dramma in California. Una persona è morta e centinaia sono state evacuate a causa di un vasto incendio che, spinto da forti venti che soffiano nella zona, ha mandato in fumo almeno 5mila...

Vasto incendio in California : centinaia di persone evacuate : Un Vasto incendio, alimentato da forti venti, sta divampando nella contea di Ventura, in California: centinaia di persone sono state evacuate, riferisce il Los Angeles Times. Alcuni edifici sono stati distrutti. Il vento sta spingendo le fiamme in direzione delle città di Santa Paula e Ventura. L'articolo Vasto incendio in California: centinaia di persone evacuate sembra essere il primo su Meteo Web.

New York - Vasto incendio a Manhattan : 22.16 vasto incendio nel cuore di New York. Le fiamme stanno avvolgendo i piani alti di un edificio residenziale di Manhattan, nella zona di Hamilton Heights, sulla 144esima strada ovest. RaiNews24 trasmette in diretta le immagini che arrivano dai circuiti internazionali. In corso le operazioni di spegnimento. Sul posto un centinaio di vigili del fuoco, posizionati sul tetto di una costruzione adiacente.