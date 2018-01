Valentino Rossi Gli ex custodi gli fanno causa | Capirossi | Presto per trovare il

Valentino ROSSI/ Gli ex custodi gli fanno causa - l'avvocato della famiglia Untu : ecco cosa chiediamo... : VALENTINO ROSSI, nuovo guaio legale per il campione di Moto GP: gli ex custodi della sua villa gli hanno fatto causa per un ammontare di 144 mila euro(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 18:28:00 GMT)

Ex custodi fanno causa a Valentino Rossi : chiesti 114mila euro : Ex custodi fanno causa a Valentino Rossi: chiesti 114mila euro Nuovi problemi legali per Valentino Rossi. Archiviato il ricorso presentato dai vicini di casa del Ranch dove si allena, il campione di Tavullia ora dovrà rispondere alla richiesta di risarcimento presentata dagli ex custodi della sua villa. Licenziata alla vigilia di Natale 2016, stando a […] L'articolo Ex custodi fanno causa a Valentino Rossi: chiesti 114mila euro sembra ...

MotoGP - Loris Capirossi : “Sarà un super anno - Ducati molto competitiva - Valentino Rossi lotterà come al solito” : Prima di vedere le moto in pista e quel che sarà il Mondiale MotoGP 2018, è tempo di previsioni. Non si sottrae Loris CapiRossi, entrato a far parte della Direzione Gara come rappresentante della Dorna l’anno scorso, ex alfiere della Ducati nella classe regina e tre volte campione del mondo (due titoli nella classe 125cc nel 1990 e nel 1991 ed un titolo nella classe 250cc nel 1998). CapiRossi prevede una stagione ancor più combattuta di ...

Valentino Rossi in tribunale : Ci deve 114mila euro di arretrati : Valentino Rossi in lite (legale) con gli ex custodi della sua vitta in strada dei Mandorli a Tavullia. Victor Untu e Jigan Zinaida, 62 e 60 anni, nazionalità moldavi, si sono rivolti infatti al giudice del lavoro di Pesaro per ottenere circa 114mila euro dal campione di MotoGp, una cifra che - secondo loro - deriverebbe da strordinari mai pagati per 5 anni e sei mesi di indennità risarcitoria. Riavvolgiamo il nastro. Come racconta oggi il Resto ...

MotoGP - Johann Zarco : “La mia carriera nella classe regina non dipende dalle decisioni di Valentino Rossi” : Johann Zarco non guarda alle decisioni future di Valentino Rossi. Lo dice piuttosto chiaramente il pilota della Yamaha del Tech3, intervistato da L’Equipe e poi da MARCA, che tanto bene ha fatto quest’anno in sella alla moto di Iwata (telaio 2016), relativamente al suo percorso in MotoGP. Attualmente in sella alla creatura di Iwata di una squadra clienti, il francese ha come obiettivo quello di essere parte del team ufficiale ma se ...

MotoGp – Pernat svela un clamoroso retroscena su Valentino Rossi : poi parla anche di Capirossi e Simoncelli : Cresce l’attesa per l’inizio del nuovo campionato di MotoGp, in particolar modo buone sensazioni da parte di Valentino Rossi con il Dottore che ha intenzione di lottare per il decimo titolo. Carlo Pernat, ha rilasciato una interessantissima intervista alla Gazzetta dello sport, nella quale ha raccontato aneddoti ed episodi curiosi vissuti nel corso della sua lunga e interessantissima carriera: “A fine ‘97, vinto il Mondiale ...

MotoGP - è già mercato 2019. Tanti contratti in scadenza - molto ruota intorno a Valentino Rossi : Dopo un’estate ed inverno 2017 tutto sommato tranquilli, ci stiamo avvicinando ad ampi passi all’avvio della nuova stagione di MotoGP. Il 2018 si annuncia un anno quanto mai importante, e forse decisivo, dentro e fuori la pista. I piloti, mai come in questa occasione, infatti, saranno impegnati su due fronti. Cercare di raggiungere il titolo iridato nella classe regina e, dall’altra parte, pensare al proprio futuro. Quasi tutti ...

Valentino ROSSI/ Davide Brivio : "Nessuno ha la sua motivazione" : VALENTINO ROSSI, parla il manager Brivio: "Nessuno ha la sua motivazione". Il campione italiano elogiato per la velocità con la quale è rientrato dall'infortunio nello scorso motomondiale(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 07:00:00 GMT)

MotoGP : il peso di Valentino Rossi nella classe regina. Presto lo Sky Racing Team VR46 nella classe regina : Non scopriamo certo l’acqua calda: l’importanza di Valentino Rossi va ben al di là del semplice competere in pista. Lo status di personaggio dentro e fuori dal paddock della MotoGP è indiscutibile, attraendo anche tanti “tifosi della domenica” e chi tanto appassionato di moto non è. Un po’ come avveniva nello sci alpino ai tempi di Alberto Tomba, Valentino è riuscito a diventare un’icona del mondo delle corse ...

