Vaccini e Fornero - Salvini tira dritto : Troveremo accordo col Cav : Dai Vaccini alla riforma della legge Fornero sulle pensioni. Nonostante Forza Italia freni e moderi i toni, Matteo Salvini tira dritto sui temi a lui cari.E a Circo Massimo su Radio Capital ribadisce il suo no all'obbligo di vaccinazione più che ai Vaccini in sé: "C'è un dibattito scientifico aperto, al di sopra di Renzi e di me. Io non faccio il medico, prendo atto da padre che siamo l'unico paese al mondo che obbliga a ...