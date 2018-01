Usa | Trump | senza muro no ad accordo su immigrazione

Trump : gli Usa potrebbero rientrare negli accordi di Parigi : "Senza muro (al confine con il Messico, ndr) non firmerei alcuna intesa sull'immigrazione", assicura il presidente Usa

Usa : popolarità Trump in caduta libera : (ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Donald Trump, a quasi un anno dal suo insediamento alla Casa Bianca, resta il presidente degli Stati Uniti meno popolare della storia moderna. Lo rivela l'ultimo sondaggio ...

Usa - giudice blocca la fine dei Dreamer. Trump : "Giustizia funziona male" : La giustizia americana ha bloccato temporaneamente la decisione dell'amministrazione Trump di mettere fine al programma che tutela i Dreamer, le 800.000 persone arrivate negli Stati Uniti da bambini con genitori immigrati illegali.

Gli avvocati di Trump hanno fatto caUsa a BuzzFeed per la pubblicazione di un rapporto sul caso Russia : Gli avvocati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno fatto causa a BuzzFeed per un rapporto sul Russiagate – cioè l’ipotesi di complicità tra Trump e agenti russi durante la campagna elettorale – che il sito pubblicò quasi esattamente un The post Gli avvocati di Trump hanno fatto causa a BuzzFeed per la pubblicazione di un rapporto sul caso Russia appeared first on Il Post.

Trump - sul clima ormai è solo : bocciato il suo piano su nucleare e carbone - mentre New York fa caUsa ai giganti del petrolio : Dalle emissioni di gas serra al carbone, sul fronte clima e tutela dell’ambiente Donald Trump resta isolato, anche a casa sua. Intanto perché l’amministrazione di New York ha deciso di fare causa ai giganti del petrolio per le emissioni di gas serra, ritenendoli responsabili del riscaldamento globale, quello che il presidente ha definito “una costosissima cagata”. Ma in questi giorni l’inquilino della Casa Bianca ha incassato anche un’altra ...

Usa - la giustizia blocca Trump sulla fine del programma "Dreamers" : Durante il mandato di Barack Obama, questi giovani immigrati erano protetti dal rischio espulsione dagli Stati Uniti. Il programma ha permesso a 690mila giovani immigrati in situazione illegale di lavorare e studiare legalmente negli Stati Uniti

Usa.Immigrazione - nuovo schiaffo a Trump : 7.05 La giustizia americana blocca temporaneamente la decisione dell'amministrazione Trump di mettere fine al programma che tutela i dreamer, le 800.000 persone arrivate negli Stati Uniti da bambini con genitori immigrati illegali Accolto la richiesta di fermare l'ordine di Trump sulla fine del 'Deferred action for childhood arrivals' almeno fino a quando le varie cause avviate non saranno risolte. La decisione della giustizia americana ...

Stephen Bannon lascia l’incarico di presidente di Breitbart News a caUsa delle ultime polemiche con Trump : Stephen Bannon, ex capo stratega del presidente americano Donald Trump, lascia il suo incarico di presidente esecutivo a Breitbart News, forse il più importante sito di estrema destra americano e punto di riferimento soprattutto per l’”alt-right”. Il motivo, scrivono diversi The post Stephen Bannon lascia l’incarico di presidente di Breitbart News a causa delle ultime polemiche con Trump appeared first on Il Post.

Usa-Pakistan - Trump mina l'alleanza : Una perifrasi per indicare al mondo l'elefante nella stanza cinese, che con Islamabad intrattiene da anni rapporti economici estremamente proficui e, per gli assetti geopolitici locali, altamente ...

Trump : le ambasciate americane promuoveranno la vendita di armi 'made in Usa' : NEW YORK - Le vendite di armi quale grande strumento di politica economica, commerciale e estera. Non un'idea esattamente nuova, ma che Donald Trump intende far propria e rilanciare senza remore come ...