UniCa | inaugurata l´Aula Paolo Congiu

Inaugurata La VolatA - l'UniCa pista da sci della Val di Fassa omologata per gare nazionali e internazionali di discesa libera e slalom ... : ... omologato per tutte le discipline della Fis, che ospiterà fra pochi giorni due tappe di Coppa del Mondo di discesa libera e in futuro i Mondiali 2019 juniores. Ora anche la nostra provincia ha una ...