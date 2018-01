Un PlayerUnknown' s Battlegrounds gratis e a portata di browser? Ecco Surviv io

L'oggetto più raro di PlayerUnknown's Battlegrounds può costare fino a $1.562 e altre statistiche legate alle loot box : Una delle novità che potrebbe caratterizzare il mondo dei videogiochi in un futuro non troppo lontano potrebbe essere l'obbligo di rivelare le possibilità di ricevere un certo oggetto proposto attraverso le loot box. Attualmente non è possibile conoscere facilmente il drop rate dei vari giochi ma in certi casi gli sviluppatori stessi rivelano delle informazioni al riguardo.Come riportato da Games Industry i numeri rivelati dagli sviluppatori di ...

PlayerUnknown's Battlegrounds è il titolo più venduto di sempre su PC : L'incredibile successo riscosso da PlayerUnknown's Battlegrounds è ormai cosa nota, il titolo di Bluehole ha fatto registrare numeri da capogiro in Early Access su PC e anche in seguito alla pubblicazione della versione 1.0. Il gioco, inoltre, ha visto la luce recentemente anche su Xbox One e Xbox One X, dove si è aggiornato con una patch.Ebbene, dopo avervi riportato varie volte i dati di vendita di PlayerUnknown's Battlegrounds, ora è ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : ecco la nuova patch per Xbox One : PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna con una nuova patch per Xbox One che porta nuove funzioni e ottimizzazione sul versante stabilità e frame rate.Come riferisce VG247, la patch ha introdotto l'accelerazione analogica dello stick quando saltiamo fuori dall'aereo. La correzione dovrebbe rendere molto più facile muoversi durante la caduta libera, momento in cui il frame rate non è dei migliori.La sensibilità della mira può ora essere ...

Aron Greenberg non ha mai vinto una partita a PlayerUnknown's battlegrounds : Arrivare ad ottenere una chicken dinner in playerunknown's battlegrounds non è cosa proprio da tutti, a competere per l'ambito premio infatti sono ben cento giocatori ci fa notare Segmentnext.Ebbene, recentemente il capo marketing di Xbox One Aron Greenberg ha ammesso di essere sempre rimasto a bocca asciutta, e di non aver avuto ancora modo di vincere in PUBG.Tutto è nato con una foto pubblicata sul Twitter di Greenberg, nella quale si ...

Paladins : Battlegrounds non ha nulla a che fare con PlayerUnknown's Battlegrounds - parola del presidente di Hi-Rez : Se gli sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno reagito al lancio della modalità Battle Royale di Fortnite con delle accuse di plagio quale potrà essere la reazione nei confronti di Paladins: Battlegrounds? Una modalità di gioco che usa sostanzialmente lo stesso nome del titolo realizzato da Bluehole d'altronde non passa di certo inosservata.I vertici di Hi-Rez Studios, sviluppatori di Paladins, hanno pensato anche a un eventuale ...

Tra i vincitori degli Steam Awards spiccano PlayerUnknown's Battlegrounds - The Witcher e Cuphead : Com'è ormai tradizione arriva il momento di dare un'occhiata da vicino agli Steam Awards, i premi decisi dagli stessi utenti di Steam nel corso delle votazioni che si tengono durante i classici Saldi Invernali. Come da tradizione sono parecchie le categorie a dir poco folli che caratterizzano questi particolari premi e tra i vincitori spiccano soprattutto PlayerUnknown's Battlegrounds, The Witcher (sia il primo che il terzo capitolo) e ...

Dopo le accuse di plagio di un fan Microsoft elimina una pubblicità di PlayerUnknown's Battlegrounds : Una questione che ha attivato la community di Xbox e di PlayerUnknown's Battlegrounds è inevitabilmente arrivata all'attenzione dei vertici di Microsoft dando vita a quella che pare una vera e propria indagine interna.Come riporta Eurogamer.net, l'utente di Reddit, macsterr, aveva notato diverse somiglianze tra il concept dedicato a PlayerUnknown's Battlegrounds che aveva condiviso online circa due mesi fa e una pubblicità proposta dai canali ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : un nuovo video analizza la seconda patch per Xbox One e Xbox One X : PlayerUnknown's Battlegrounds è finalmente disponibile nella sua versione 1.0 per PC e, come ormai saprete, il popolarissimo gioco ha visto la luce anche sulle console di Microsoft.Il titolo di Bluehole è stato già esaminato a fondo nelle versioni Xbox One e Xbox One X qualche tempo fa, ora, grazie alla precisa video analisi di Digital Foundry, possiamo scoprire come si comporta PlayerUnknown's Battlegrounds su console dopo la pubblicazione ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : disponibile una nuova patch per la versione PC : PlayerUnknown's Battlegrounds, l'ormai famoso titolo che macina numeri da capogiro, è da poco approdato sulle console di casa Microsoft, Xbox One e Xbox One X, ed è finalmente stato reso disponibile nella sua versione 1.0 su PC.Il gioco, già molto popolare in Accesso Anticipato, continua a generare profitti sempre più alti anche nella sua versione "definitiva", con vendite in costante crescita.Oggi vi segnaliamo un aggiornamento per la versione ...

Lawbreakers è un fallimento commerciale e per Nexon la colpa è di PlayerUnknown's Battlegrounds : Cliff Bleszinski ha più volte sottolineato che continuerà a lavorare su Lawbreakers per ampliare e migliorare un gioco che nonostante la buona qualità si è spesso reso protagonista di record negativi con pochissimi giocatori attivi e delle vendite piuttosto sotto tono. La volontà di Cliffy B. è chiara ma le parole del CFO di Nexon, Shiro Uemaro, riportate da PCGamesN, mettono in dubbio lo stesso futuro del gioco che potrebbe essere addirittura ...

Film e serie TV in arrivo per PlayerUnknown's Battlegrounds? : Poter sfoggiare oltre 30 milioni di utenti tra PC e Xbox One e puntare alla pubblicazione su tutte le piattaforme a quanto pare non è sufficiente per PlayerUnknown's Battlegrounds, un fenomeno a cui il solo medium videoludico ormai sta parecchio stretto.Il CEO di PUBG Corporation ha confermato che l'obiettivo è quello di coprire sostanzialmente ogni tipologia di intrattenimento. Chang Han Kim ha dichiarato a InvenGlobal:"Mi piacerebbe che PUBG ...

Crescono i profitti di PlayerUnknown's Battlegrounds dopo l'uscita dall'Accesso Anticipato : Come ormai saprete, PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi anni, è stato reso disponibile nella sua versione definitiva su PC ed è approdato anche sulle console di Microsoft Xbox One e Xbox One X.Il titolo ha riscosso un incredibile successo, questo è fuori dubbio, e a quanto pare le vendite stanno aumentando sempre di più in seguito all'uscita dall'Early Access.Infatti, come segnalato da ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : Army Assault si mostra nel primo trailer : Gli ultimi giorni del 2017 hanno visto PlayerUnknown's Battlegrounds protagonista: il famoso "titolo dei record" è approdato su console Xbox One ed è definitivamente uscito dall'Accesso Anticipato su PC. Come saprete, l'apprezzato gioco targato Bluehole arriverà in Cina grazie a Tencent, che si occuperà anche della pubblicazione della versione mobile chiamata PlayerUnknown's Battlegrounds: Army Assault.Oggi, grazie alla segnalazione dei colleghi ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : disponibile un nuovo aggiornamento per la versione Xbox One : Il 2017 appena concluso ha visto tra i suoi protagonisti il celebre PlayerUnknown's Battlegrounds, titolo disponibile per PC, Xbox One e Xbox One X, che, come saprete, ha fatto registrare numeri veramente incredibili, gli ultimi dati ci parlano di ben 3 milioni di giocatori connessi contemporaneamente.Come già detto, il titolo targato Bluehole, è approdato sulle console di Microsoft e ha da poco ricevuto un nuovo update che interviene a ...