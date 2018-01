Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | accelerazioni nel caso Regeni 11 gennaio 2018

PARIGI - RAPINA DA FILM ALL'HOTEL RITZ/ Video Ultime notizie - commando armato ne svaligia la gioielleria : RAPINA da FILM a PARIGI, svaligiata la gioielleria dell'hotel RITZ: il bottino si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, due RAPINAtori sono ancora in fuga(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 23:15:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - ag.Giaccherini : al Chievo anche domani - ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il giovane Zinedine Machach dovrebbe sbarcare domani in Italia per sostenere le visite mediche(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:41:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News - Allegri vuole Cristante! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Strootman ed Emerson Palmieri potrebbero lasciare la capitale in estate, e i bianconeri sono alla finestra(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:31:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN/ News - ora è André Silva a chiedere la cessione? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il Guangzhou Evergrande, club cinese allenato da Fabio Cannavaro, punta il rossonero Kalinic(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:26:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA/ News - Skorupski ha chiesto la cessione (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: il tecnico giallorosso ha parlato del possibile arrivo di Badelj dalla Fiorentina, smentendo l'indiscrezione(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:09:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER/ News - Schurrle proposto ma lui vuole rimanere al Borussia (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: il club nerazzurro in contatto con il Barcellona per chiudere l'operazione Rafinha, per cui ballano 5 milioni(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 16:50:00 GMT)

ANIEF - sciopero degli scrutini intermedi : Ultime notizie al 10/1 : Marcello Pacifico e il suo giovane Sindacato ANIEF continuano a dare battaglia contro le tematiche irrisolte che ha generato questo governo. Le questioni aperte e scottanti sono tante: dal rinnovo del contratto per la categoria dei dipendenti pubblici della scuola, alla questione dei diplomati magistrale ante 2001/02. Per questi ultimi Marcello Pacifico dichiara: “… In […] L'articolo ANIEF, sciopero degli scrutini intermedi: ...

