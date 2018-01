Uefa | la squadra dell’anno 2017 | due italiani nell’11 più votato

Uefa - Real miglior squadra del 2017 : ROMA, 27 DIC - Il Real Madrid guida il ranking Uefa alla fine dell'anno solare 2017. La formazione 2 volte campione del mondo negli ultimi due anni vanta un coefficiente di 148.000 e precede il Barcellona (126.000). Terzo il Bayern Monaco (125.000), quarto l'Atletico Madrid (122.000). Quinta, e prima delle italiane, la ...

L’Uefa elegge la Top11 delle rivelazioni del 2017 : squadra di fenomeni e pensare che un anno fa erano quasi sconosciuti… : L’Uefa ha eletto la Top11 delle rivelazioni del 2017. Undici calciatori che hanno partecipato alla Champions League lasciando evidentemente il segno. Alcuni di questi nel 2016 erano quasi sconosciuti alla maggior parte dei tifosi di tutta Europa. Basti pensare al centrocampista del Tottenham Winks, praticamente esploso nell’ultimo anno, così come Mbappè che da giovanotto di belle speranze è diventato un top player di caratura ...

Juventus : 5 candidati per la squadra dell’anno Uefa : Alla vigilia della sfida con il Barcellona, ennesimo riconoscimento per la Juventus di Massimiliano Allegri in arrivo direttamente da Nyon in Svizzera. Infatti, come riportano i maggiori quotidiani sportivi italiani e non solo, sarebbero addirittura cinque i membri della rosa bianconera ad essere inseriti nella lista che deciderà la squadra dell’anno stillata ogni anno dalla Uefa. La lista è composta da 5 portieri, 15 difensori, 15 ...

Uefa - squadra dell'anno : quanti 'italiani' in corsa! : ROMA - Ci sono Buffon, Bonucci e Chiellini oltre ad Alex Sandro, Dybala, Pjanic e Mertens fra i 50 giocatori candidati per un posto nella 'squadra dell'anno' che verrà votata dagli utenti di Uefa.com ...

La squadra ideale del XXI secolo : la Uefa boccia gli italiani : 1 di 4 Successiva ROMA - Eleggere una formazione ideale o stilare classifiche in termini assoluti o è sempre impresa improba, ma la Uefa non ha paura di azzardare e sul proprio sito - basandosi sulle ...

Napoli - per la Uefa è la squadra europea con meno infortuni : Napoli, per la UEFA è la squadra europea con meno infortuni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli – Il Napoli è la squadra in Europa con meno infortuni. Lo rivela uno studio della “UEFA Elite club injury study“. La ricerca è stata svolta dal football research group tra 19 squadre internazionali da luglio a settembre 2017. E tra i club ...

