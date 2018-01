: RT @angelomangiante: Uccide di botte la compagna. Una mostruosità impossibile anche solo da pensare. È successo, anche stavolta. Da no… - 903d361525e24d4 : RT @angelomangiante: Uccide di botte la compagna. Una mostruosità impossibile anche solo da pensare. È successo, anche stavolta. Da no… - allnews24eu : Uccide compagna che lo aveva riaccolto - - MissMarjia : RT @ilpippy: Oh ma come faccio a farvela capire che con le donne ci dovete uscire, portarle a cena, al cinema, con le donne ci dovete fare… - giulianabellino : RT @ilpippy: Oh ma come faccio a farvela capire che con le donne ci dovete uscire, portarle a cena, al cinema, con le donne ci dovete fare… - AngelisSimy : RT @ilpippy: Oh ma come faccio a farvela capire che con le donne ci dovete uscire, portarle a cena, al cinema, con le donne ci dovete fare… -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) 3 Novara, 10 gennaio - Succede a Sozzago, paese in provincia di Novara, un omicidio che lascia l'amaro in bocca. Una donna di quarantacinque anni è stata uccisa dal compagno di un anno più grande. I vicini danno l'allarme Un uomo avrebbe ucciso la propriamassacrandola di botte. Ad avvertire le autorita' sono stati i vicini della coppia i quali, probabilmente allarmati dalle grida. Gia' in passato, secondo le fonti, ci sarebbero stati litigi anche violenti tra i due. Non era quindi la prima volta che l'uomo alzava le mani contro la suae alcune volte anche in maniera pesante. Un passato di violenze e carcere A quanto pare il quarantaseienne avrebbe gia' scontato qualche anno di carcere a to di violenze domestiche, sempre nei confronti della sua. La donna inoltre lo avrebbe difeso più volte sia di fronte alla famiglia che agli ...