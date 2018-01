Sanremo 2018 FAQ : Tutto quello che devi sapere sul Festival : Sanremo 2018 FAQ. Ecco di seguito una sorta di vademecum per seguire la meglio il 68° Festival della Canzone Italiana con le FAQ (domande più richieste e loro risposte) e tutto quello che devi sapere con info su ciò che ruota attorno alla gara del Festival di Sanremo 2018. LEGGI ANCHE LA GUIDA COMPLETA AL Festival Sanremo 2018 FAQ: tutto quello che devi sapere sul Festival Quando inizia il Festival di Sanremo 2018? Martedì 6 ...

Andrea Della Valle : “Cominciò Tutto sulle strade di New York” : New York, una mattina qualunque degli Anni 80. Il traghetto di Staten Island vomita sulla punta di Manhattan una folla di pendolari. Una di loro è Tess McGill/Melanie Griffith, segretaria di Wall Street che sogna (e avrà) qualcosa di più. Arrivata nel suo ufficio, si toglie le sneaker bianche e i calzini che portava sotto il tailleur, e si infila le scarpe col tacco: è l’inizio Della storia. Ci sono film-icona, come Una donna in carriera, che ...

Ryanair - sciopero dei dipendenti italiani il 10 febbraio. Sindacati : “Avviare confronto sul contratto di Tutto il personale” : Dalla Germania all’Irlanda, fino all’Italia. Tornano in fibrillazione i lavoratori di Ryanair e incrociano le braccia sabato 10 febbraio. Lo sciopero è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e riguarderà “tutto il personale di base in Italia”. Le tre sigle spiegano di aver indetto l’astensione dal lavoro per l’intera giornata perché, dopo le tensioni di dicembre e le aperture ...

Tutto sul calciomercato in Serie A del 9 gennaio : Il Napoli sta cercando di capire cosa farà Verdi e nel frattempo hanno appuntamento con l'agente di Deulofeu in Italia. La società partenopea accontenterebbe le richieste del Barcellona per una cessione a titolo definitivo. Intanto si cerca di accontentare Mertens adeguandogli il contratto, si cerca inoltre di eliminare la sua clausola rescissoria. Per il mercato estivo uno degli obiettivi è Maycon del Corinthians. L'Inter non si priverà ...

Sull’emergenza rifiuti di Roma - prima di Tutto la verità : Chi pensa che la sindaca Raggi possa risolvere un problema strutturale e sistemico in poco tempo sta usando l'arma del pretesto per attaccarla politicamente. Questo non fa bene alla nostra Capitale né alla politica, che dovrebbe alzare la dialettica sia culturalmente che nei toni, non abbassarla.Chi però critica l'atteggiamento tenuto dalla sindaca in queste settimane ha fondati motivi per farlo: il balletto poco avvincente delle ...

Sanremo 2018 - dal 6 al 10 febbraio su RaiUno il “festival popolar-nazionale” : Tutto quello che c’è da sapere sull’edizione di Baglioni : Sarà un Festival di Sanremo colorato, il 68esimo, in onda dal 6 al 10 febbraio 2018 su RaiUno. Ma anche un Festival 0.0. Oppure un Festival popolar-nazionale. Sono le tre sorprendenti definizioni utilizzate da Claudio Baglioni, il “sacrestano” o per meglio dire “dittatore” artistico della prossima rassegna musicale (lui la chiama così). “Il numero 68 mi fa pensare al Flower Power, a quell’anno dove il futuro sembrava bello e positivo. Mi ...

TOTY Fifa 18 : Tutto quello che devi sapere sulla Squadra dell’anno. In arrivo il “TOTY Community”? : Aggiornamento: TOTY in arrivo il 15 gennaio! Votati dalla community Per la prima volta in assoluto, La Squadra dell’anno sarà votata da un’accurata selezione di giornalisti, atleti e membri della community di EA SPORTS Fifa. Il collettivo dei votanti è stato scelto per rappresentare milioni di giocatori di EA SPORTS Fifa in tutto il mondo. […] L'articolo TOTY Fifa 18: tutto quello che devi sapere sulla Squadra dell’anno. ...

Milan - Gattuso indica la via : “Farò di Tutto - servono i risultati…” : Milan, Gattuso indica la via: “Farò di tutto, servono i risultati…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Gattuso indica LA VIA- Gennaro Gattuso, intervenuto ai microfoni dell’ “ANSA“, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura sulla panchina del Milan e sul suo futuro in rossonero. Milan, Gattuso ...

La campagna elettorale si giocherà sulle abolizioni - ma poi l'Italia rimastica e ripropone Tutto : In Italia sono talmente tante le cose che i cittadini vorrebbero abolire da far diventare le promesse di abolizione una fiche importante da puntare sulla roulette delle elezioni. Matteo Renzi, con la promessa di levare il canone Rai, nonostante la macroscopica contraddizione di essere anche colui che più di ogni altro lo preservò, custodendolo in bolletta, ha dimostrato di saperlo, come di aver compreso di non poter ritrovarsi a ...

Dettagli ulteriori sulla fotocamera di Samsung Galaxy S9 : S9 Plus superiore in Tutto? : Torniamo ad affrontare il discorso relativo a Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, visti gli ultimi rumors emersi relativi alla fotocamera, e più in particolare al livello di luminosità che contrassegnerà i rispettivi moduli. Il primo si dice disporrà di un comparto con apertura f/1.5, che scendono a 1.4 nel caso della variante maggiore. Non sarà questo l'unico aspetto che distinguerà il Samsung Galaxy S9 da S9 Plus, che dovrebbero differenziarsi ...

Gentiloni sul voto : sfida a tre - l’Italia non giochi il RischiaTutto : «Penso che per rispetto agli elettori dobbiamo dire intanto che c'è una sfida il 4 marzo molto importante: ci sono tre blocchi principali, il centrosinistra di governo, il centrodestra...

Calciomercato Napoli/ News - Tutto sull'ipotesi Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: l'ipotesi Verdi e gli aggiornamenti sul futuro del difensore Tonelli. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 03:46:00 GMT)