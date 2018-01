: Ma sono l'unica che pensa che tutti sti negozi di poltrone sofà sono sospetti??? - D0tina : Ma sono l'unica che pensa che tutti sti negozi di poltrone sofà sono sospetti??? - emiliobi : @1Natsu01 @Giorgiolaporta Scusa Marco ma non sono d’accordo. In questo modo alimenti i sospetti e non aiuti a risol… - Torrenapoli1 : Tutti gli elementi per ora mi danno ragione (inclusa l'intervista al padre) poi entro lunedi' sapremo se e' come so… - Prime_Comm_It : Tutti i sospetti sul giglio magico @ilgiornale #11gennaio #rassegnastampa #PrimeCommunication - myPressOn : Tutti i sospetti sul giglio magico pag.7 @ilgiornale #11gennaio #rassegnastampa #PressOn -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Il 16 gennaio del 2015 Carlo De Benedetti telefona al banker di Intermonte. Quattro giorni dopo, il 20 gennaio, il Consiglio dei ministri approverà il decreto che impone alle Popolari di trasformarsi in società per azioni (il prossimo 20 marzo, per altro, la Consulta si esprimerà sulla costituzionalità della norma).«Ho parlato con Renzi ieri», dice l'Ingegnere assicurando che il decreto «passa». Dettaglio penalmente non rilevante secondo la procura che ha archiviato la pratica. Lo è però politicamente visto che il governo in quelle settimane non riesce ad arginare la fuoruscita di rumors sulla riforma. Anzi, come si vede dalla telefonata, confermata da Renzi davanti ai pm - li alimenta. E qualcuno ci guadagna.Dall'inizio di gennaio 2015 alla prima settimana di febbraio sono parecchie le «mani» forti che si muovono in ...