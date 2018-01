: Wp,frase a meeting Casa Bianca riferita a Haiti e Stati africani - Lettera43 : Wp,frase a meeting Casa Bianca riferita a Haiti e Stati africani - murraedeus : Trump, 'stop a immigrati da Paesi-cesso' - murraedeus : Trump, 'stop a immigrati da Paesi-cesso' - peppetriolo : Retweeted Ansa it (@ansa_it): Trump, 'stop a immigrati da Paesi-cesso' - peppetriolo : Retweeted Ansa it (@ansa_it): Trump, 'stop a immigrati da Paesi-cesso' -

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Donald'shock' durante un incontro nello Studio Ovale con alcuni membri del Congresso. A chi gli chiedeva di riconsiderare la decisione di togliere lo status di protezione a migliaia dida Haiti, El Salvador e da alcuniafricani il tycoon avrebbe risposto: "Perché gli Stati Uniti dovrebbero avere tutta questa gente che arriva da questodi?". Lo riporta il Washington Post citando alcuni dei presenti.avrebbe quindi aggiunto come "sarebbe molto meglio per gli Usa portare più persone dacome la Norvegia". L'espressione offensiva - secondo i media - è stata 'shithole countries' e ha lasciato di stucco e sbalorditi i presenti, tra cui il senatore repubblicano Lindsay Graham e quello democratico Richard Durbin, che avevano appena avanzato una proposta: tagliare del 50% la lotteria per i visti di ingresso negli Usa ma continuare a proteggere gligià residenti nel Paese con la status di protezione. La Casa Bianca per il momento non commenta.