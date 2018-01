Trump | Senza muro nessun accordo sull' immigrazione

Esiste il pulsante nucleare? Così Trump e Kim ordinano l’attacco (in 5 minuti senza freni) : Negli Usa solo il presidente può decidere di usare i missili nucleari e nessuno ha il diritto di rifiutare

Trump : "Anno senza morti in volo è merito mio". Ma è così dal 2010 : Nell'anno appena trascorso si sono registrati infatti solo 10 incidenti fatali e 44 morti (a bordo) in tutto il mondo, dato in miglioramento rispetto ai 16 incidenti e 303 morti del 2016. Negli Stati ...

Trump soffia sulla rivolta delle promesse tradite. Rohani : "Il popolo ha diritto di manifestare ma senza violenza" : Secondo uno studio recente, i Pasdaran controllerebbero addirittura il 40% dell'economia iraniana: dal petrolio al gas e alle costruzioni, dalle banche alle telecomunicazioni. Un'ascesa che si è ...

Nazareth senza Natale - niente iniziative per protesta contro Trump - : Quasi nessuna celebrazione per le festività. La decisione del sindaco Ali Salam, leader della città arabo-israeliana, in risposta all'annuncio su Gerusalemme capitale. Nel frattempo, continuano le ...

Clima - Macron : «Trump farà marcia indietro su Parigi». Galletti : «Il mondo va avanti anche senza Usa» : Un grido d'allarme al pianeta: a due anni esatti dalla Cop21, Parigi torna capitale mondiale del Clima, con il presidente Emmanuel Macron che dinanzi a un parterre di decine di leader indossa i...

Usa - con Trump boom arresti migranti senza permesso di soggiorno : Nel primo anno di presidenza di Donald Trump si è registrato un boom degli arresti di persone residenti negli Stati Uniti senza permesso di soggiorno. Risulta invece in calo il numero di migranti ...

Trump si vanta per le 'ottime relazioni' con Duterte - senza un cenno alla sua sanguinaria lotta alla droga : Come la canzone cantata da Duterte a Trump - "Sei la luce del mio mondo" - e il pasticcio dell'ex tycoon al momento della stretta di mano a catena durante la foto di famiglia dei leader presenti al ...

Trump si vanta per le "ottime relazioni" con Duterte - senza un cenno alla sua sanguinaria lotta alla droga : Che i diritti umani non fossero in cima alle priorità di Donald Trump era abbastanza chiaro a tutti, ma questa volta il presidente americano potrebbe essersi superato. Durante il suo viaggio a Manila, nelle Filippine, Trump si è vantato di avere "ottime relazioni" con il presidente filippino Rodrigo Duterte, senza mai prendere le distanze – almeno in pubblico - dalla sua sanguinaria "guerra alla droga" basata sulle esecuzioni ...

Gli oppositori di Donald Trump sono ancora senza una strategia : Malgrado le ultime vittorie elettorali, la fazione moderata e quella più radicale del Partito democratico sono in disaccordo praticamente su tutto. Leggi

Borse asiatiche senza direzione. Focus sul viaggio di Trump : (Teleborsa) - Avvio di ottava senza direzione per le principali Borse asiatiche. A Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso sulla parità a 22.584 punti così come il più ampio Topix, che si ferma a 1.792 punti. ...

Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord minaccia Trump : “Punizione per Usa senza pietà” (oggi - 5 novembre 2017) : Terza Guerra Mondiale: Donald Trump ha visitato la base di Pearl Harbor prima di imbarcarsi per il suo viaggio in Asia, dove potrebbe incontrare Vladimir Putin.(Pubblicato il Sun, 05 Nov 2017 14:02:00 GMT)