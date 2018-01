: RT @StampaTorino: Truffa a luci rosse del falso poliziotto - Joeblac60777869 : RT @StampaTorino: Truffa a luci rosse del falso poliziotto - StampaTorino : Truffa a luci rosse del falso poliziotto - FScanderebech : Truffa a luci rosse del falso poliziotto -

Leggi la notizia su lastampa

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Setacciava i siti per appuntamenti a, poi contattava escort e trans online estorcendo loro denaro, spacciandosi per ispettore di polizia. Per sembrare credibile, minacciava denunce e ...