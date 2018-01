Triumph | ecco il 3 cilindri per la Moto2

: Moto2: Tre cilindri Triumph, ecco come va - Corsedimoto - FastRidersMagaz : Moto2: Tre cilindri Triumph, ecco come va - Corsedimoto - corsedimoto : MOTO2 Il tester de La Gazzetta dello Sport ha provato il motore tre cilindri Triumph che equipaggerà la classe di m… - motoclub100hp : MOTO2 - Il circuito di Calafat ha ospitato oggi un press test. Ecco il suono del motore che dal 2019 sostituirà... - bodhirider : RT @corsedimoto: VIDEO MOTO2 Ecco il suono del nuovo motore Triumph! - giulivi_luca : RT @corsedimoto: VIDEO MOTO2 Ecco il suono del nuovo motore Triumph! -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Lo strapotere Honda nella classe di mezzo del Motomondiale, la, è giunto al termine: dal 2019 sarà laa fornire i propulsori per il campionato. La casa motociclistica inglese si è subito data da fare e pare che il motore sia già stato testato in pista, sul circuito di Calafat in Spagna. Secondo quanto dichiarato da La Gazzetta Dello Sport, il motore sarebbe meccanicamente già a posto e potrebbe tranquillamente correre già da domani, ma in casavogliono fare le cose per bene e affermano che il lavoro non è ancora terminato. In pista il propulsore spinge come si deve, dando il massimo a partire dagli 8000 rpm fino a un massimo di 14.000 con un suono a dir poco esaltante! Alcuni dati tecnici La base di partenza per questo propulsore è il 765 che equipaggia attualmente la Street Triple. Una base davvero ottima, perché è risaputo che le treinglesi sono un buon ...