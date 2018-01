Tre All-In Prime Digital | 1000 Minuti | 1000 SMS | 10 Giga A 7 Euro

Il (grande) diario di Severino Cesari va allo STrega : Con molta cura, romanzo di Severino Cesari, al Premio Strega? Mentre alcuni scrittori, come Giancarlo De Cataldo, chiedono che il Premio sia dato per statuto a Cesari, si rincorrono le voci sempre più ...

Scossa 3.6 - Amatrice Trema.E' stata registrata alle 4.48. Non si segnalano danni a cose o persone : Fonte http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018/01/11/Scossa-Amatrice-trema_SDy4e2zn8zpz267rUgiKeP.html

Borse asiatiche in rosso su prese di profitto e malumore di Wall STreet : Prevale il segno meno tra le principali Borse asiatiche , zavorrate da qualche presa di profitto ma anche dalla performance negativa di Wall Street . La Borsa più grande del mondo ha sofferto le ...

Grave falla in WhatsApp - gruppi minacciati : chi può aggiungere membri olTre gli amministratori : La sicurezza degli utenti per WhatsApp, applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, è fondamentale: molta ricerca viene spesa per testare il servizio in ogni suo aspetto e purtroppo, in queste ore, è stata appena messa in evidenza una Grave falla che permetterebbe a persone esterne ai gruppi di aggiungere membri, a discapito degli amministratori degli stessi. Come è possibile e chi ha raggiunto l'amara scoperta? Alcuni ricercatori ...

Sorpresa dalla Premier : Ibrahimovic poTrebbe dire addio allo United : In casa Manchester United tiene banco il caso Ibrahimovic. Non si parla solo della querelle Conte-Mourinho dunque e verrebbe da dire menomale. Il calciomercato è tornato e dall’Inghilterra si continua a parlare con insistenza del possibile addio di Zlatan ai Red Devils. Sembra infatti che nel mese di marzo il centravanti svedese possa unirsi ai Los Angeles Galaxy “volando” dunque in Mls. Ibrahimovic ha sempr negato la volontà ...

Rapina da film all’hotel Ritz di Parigi : rubati gioielli per olTre 3 - 5 milioni di euro : Terrore questa sera a Parigi per un rocambolesco assalto a mano armata al centralissimo hotel a 5 stelle, il Ritz di place Vendome. In cinque, in passamontagna e in scooter, hanno preso d’assalto la gioielleria dell’hotel rubando un’ingente somma in gioielli: sembra 3,5 milioni di euro ma c’è chi azzarda anche valori maggiori, che sfiorerebbero i 5...

VERSO LE ELEZIONI - Davanti ad olTre 500 persone Campania Libera e Bosco lanciano la candidatura di Rany Pagano alla Camera. TUTTI I ... : 20:48:28 CASALUCE. "Il direttivo di Campania Libera ha deciso ed ha deLiberato che Nazario Pagano, detto Rany, sindaco di Casaluce, sarà il nostro candidato alle prossime ELEZIONI politiche per il ...

All'Italia il comando terresTre della NATO Response Force - in caso di emergenza operativi in Tre giorni : In caso di emergenza, di attacco, di calamità naturali i 5.000 uomini della brigata multinazionale terrestre devono essere pronti a dispiegarsi sul terreno in due o tre giorni. Il comando dello ...

DIRETTA/ Casalmaggiore Sneek (risultato live 0-0) info sTreaming video e tv : alla battuta! : DIRETTA Casalmaggiore Sneek: info streaming video e tv. Rosanero di nuovo in campo dopo il successo in Serie A1: obbiettivo ottavi di finale della Cev Cup.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 20:15:00 GMT)

Elezioni - Di Maio in diretta alle 19.30 su Primocanale : le vosTre domande su Facebook e Whatsapp : Appuntamento in diretta alle 19.30 : basta andare su Primocanale.it e guardare il video in streaming direttamente dalla homepage oppure cliccando qui . Primocanale live è disponibile anche sull' app ...

Wall STreet continua la giornata senza slancio : Wall Street continua la giornata senza slancio. A deprimere gli investitori, le notizie provenienti dalla Cina che potrebbe diminuire o azzerare gli acquisti di obbligazioni sovrane degli Stati Uniti .

Tre grandi nomi proposti all'Inter : ecco tutti i dettagli : Il calciomercato dell’Inter è entrato in una fase di stallo: sono tanti i nomi accostati alla maglia nerazzurra ma, ad oggi, ancora nessuno di questi sembra essersi definitivamente concretizzato. Ogni scelta di mercato deve passare prima sotto il vaglio della proprietà cinese, Suning deciderà se e quanto varrà la pena spendere per portare giocatori a Milano e, dopo alcuni flop nelle scorse sessioni di mercato, non è più scontato che la dirigenza ...

Napoli - l’assessore alla mobilità : “Tutti i Treni passeranno sotto le gallerie” : “Tutti i treni passano nelle gallerie. Non si è mai pensato per un secondo sulla faccia della terra che i nuovi treni dovessero passare per l’asola. Ogni treno è stato progettato in base all’infrastruttura che dovrà percorrere”. Lo ha detto l’assessore alla mobilità del Comune di Napoli Mario Calabrese intervenendo sulla polemica sulla presunta non corrispondenza dei treni della Linea 6 della metropolitana di ...