Ti Ho Cercato di TIM | Vodafone | Wind e Tre a pagamento | ecco la soluzione gratis Telegram

: Ti Ho Cercato di #TIM, #Vodafone, #Wind e #Tre a pagamento: ecco la soluzione gratis… - OptiMagazine : Ti Ho Cercato di #TIM, #Vodafone, #Wind e #Tre a pagamento: ecco la soluzione gratis… - simplyUmberto : Ti Ho Cercato gratis con Tim, Vodafone, Wind 3 con Telegram. Io lo uso e funziona benissimo! -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Da alcuni mesi a questa parte il servizio Ti Hodi TIM,e Tre è diventato a. La sua rimodulazione ha fatto sì che in tanti rinunciassero a questo plus per evitare un costo extra rispetto al proprio piano, nonostante da molti sia ritenuto utile. Sapere chi ha provato a contattarci con lo smartphone spento o più semplicemente non raggiungibile in alcuni casi può fare la differenza e, come notato a suo tempo, in tanti ci sono rimasti mali per il fatto che non si trattasse più di un servizio gratuito.C'è un modo per utilizzarlo? Si può evitare un'ulteriore voce affianco ai nostri costi mensili per continuare ad usufruire del Ti Hodi TIM,e Tre? A quanto pare sì ed una risposta tanto significativa quanto efficace ci è giunta di recente da. Si chiama FreeSegreteriaBot e per attivarlo non dovrete fare altro che ...