Terremoto nel centro Italia ad Amatrice Scossa di magnitudo 3 6

Terremoto - nella notte scossa di magnitudo 3.6 ad Amatrice - : Il sisma è stato registrato alle ore 4.48 nel comune in provincia di Rieti, già devastato nel 2016. Secondo i rilevamenti dell'Ingv, l'ipocentro è stato a 10 km di profondità. Al momento non si ...

Scossa di Terremoto magnitudo 4.9 in Iran : epicentro nella provincia del Kerman : Una Scossa di terremoto magnitudo 4.9 si è verificata in Iran, nella provincia meridionale del Kerman, alle 04:18 ora italiana. Secondo quanto rilevato dall’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro a circa 60 km dalla località di Kerman. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 4.9 in Iran: epicentro nella provincia del Kerman ...