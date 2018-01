Terremoto avvertito in Centro Italia | ricalcolata la magnitudo | l’area “vibra” dal 24

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Grecia - sisma M 4.8 avvertito anche in Puglia (26 dicembre 2017 ore 11 : 30) : Terremoto oggi , INGV ultime scosse : Grecia , sisma magnitudo 4.8 avvertito anche in Puglia oggi 26 dicembre 2017 . Le notizie e gli aggiornamenti con info su epicentro e ipocentro(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 11:30:00 GMT)

Terremoto di magnitudo 4.8 nel Mar Ionio - al largo dell'Isola di Leucade. Avvertito anche in Puglia : Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro 22 km a ovest di Nydri, città dell'Isola greca

Terremoto - scossa di magnitudo 5.2 in Iran : “Avvertito fino a Teheran” - attivati i soccorsi : Terremoto , scossa di magnitudo 5.2 in Iran : “Avvertito fino a Teheran” , attivati i soccorsi L’epicentro a Malard, a 39 km dalla capitale Iran iana. La scossa è stata avvertita nella metropoli creando panico tra la popolazione che è uscita dalle case.Continua a leggere L’epicentro a Malard, a 39 km dalla capitale Iran iana. La scossa è stata […] L'articolo Terremoto , scossa di magnitudo 5.2 in Iran : “Avvertito fino a Teheran” , ...

Terremoto attorno alle 14 in provincia di Parma - avvertito anche nel Savonese : stata registrata alle 13.37 di oggi da parte dell'INGV, l'ente italiano preposto allo studio dei movimenti sismici, una breve scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Fornovo di Taro, in ...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 4.4 in provincia di Parma - avvertito anche a Milano e Genova : Alle 13.37 di oggi c’è stata una breve scossa di terremoto nel Nord Italia. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) la scossa è stata di magnitudo 4.4. L’epicentro è stato localizzato a Fornovo di Taro, in provincia di The post C’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 in provincia di Parma, avvertito anche a Milano e Genova appeared first on Il Post.